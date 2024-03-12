Мадуро сравнил Зеленского с клоуном после слов о папе римском Франциске

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Лидер Венесуэллы Николас Мадуро заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, который оскорбил папу римского, похож на клоуна и поддержал призыв понтифика к началу мирных переговоров.
«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу. Он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».
Он также добавил, что папа Франциск прав, и в Венесуэлле поддерживают его слова, а также призыв к миру на Украине.
Зеленский в свою очередь резко отреагировал на подобный призыв.
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