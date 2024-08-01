Мадуро заявил о готовности пойти на отчаянный шаг ради доверия

Вице-президента США Камалу Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине еще до начала СВО, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. По словам политика, будь на ее месте он сам, то украинского кризиса удалось бы избежать.