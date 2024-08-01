Мадуро заявил о готовности пойти на отчаянный шаг ради доверия

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Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Верховный суд страны провести аудит результатов недавних президентских выборов и предоставить все протоколы. В своем заявлении Мадуро отметил, что проправительственная коалиция «Великий патриотический полюс» и Единая социалистическая партия Венесуэлы готовы предоставить 100% протоколов выборов.
«Как политический лидер, я заявляю, что мы готовы предоставить все протоколы, которые у нас есть», — сказал Мадуро журналистам на выходе из Верховного суда, сообщает ТАСС.Он выразил надежду, что суд запросит результаты от всех кандидатов и всех 38 партий, участвующих в выборах. «Я обращаюсь к наивысшему органу судебной власти Венесуэлы с просьбой требовать данные по голосованию от всех органов государственной власти», — добавил он.
29 июля власти Венесуэлы объявили о победе Мадуро на выборах, которые обеспечили ему третий срок подряд. Однако девять стран Латинской Америки требуют пересмотра результатов голосования, и в Каракасе начались массовые протесты, в ходе которых было задержано более 1 тысячи человек.
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Елена Перлова