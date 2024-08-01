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Мадуро заявил о готовности пойти на отчаянный шаг ради доверия

Лидер Венесуэлы готов обнародовать протоколы выборов
01 августа 2024, 06:46
Фото: riamediabank.ru/Магда Хибелли

Фото: riamediabank.ru/Магда Хибелли

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Верховный суд страны провести аудит результатов недавних президентских выборов и предоставить все протоколы. В своем заявлении Мадуро отметил, что проправительственная коалиция «Великий патриотический полюс» и Единая социалистическая партия Венесуэлы готовы предоставить 100% протоколов выборов.

«Как политический лидер, я заявляю, что мы готовы предоставить все протоколы, которые у нас есть», — сказал Мадуро журналистам на выходе из Верховного суда, сообщает ТАСС.
Он выразил надежду, что суд запросит результаты от всех кандидатов и всех 38 партий, участвующих в выборах. «Я обращаюсь к наивысшему органу судебной власти Венесуэлы с просьбой требовать данные по голосованию от всех органов государственной власти», — добавил он.



29 июля власти Венесуэлы объявили о победе Мадуро на выборах, которые обеспечили ему третий срок подряд. Однако девять стран Латинской Америки требуют пересмотра результатов голосования, и в Каракасе начались массовые протесты, в ходе которых было задержано более 1 тысячи человек.

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#протесты
#запад
#венесуэла
#выборы
FT: США и ЕС провели срочные переговоры во избежание войны после убийства Хании
01 августа 2024, 06:54

Фото: iStock/SurkovDimitri

Дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать начала полномасштабной войны, угроза которой возникла после убийства главы ХАМАС Исмаида Хании. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.
«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», — утверждает издание.
Сообщается, что замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в срочном порядке встречался с чиновниками в Тегеране, а координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк проводил переговоры в Саудовской Аравии.

По информации издании, дипломаты пытались убедить Иран не отвечать Израилю на убийство Хании, либо отвечать, но лишь символически.

«С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался», — приводят в газете слова собеседника.
Глава движения ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара по резиденции в Тегеране, куда он прибыл как официальный гость на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность за его убийство.

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#сша
#убийство
#ес
#иран
#переговоры
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Полянский: убийство Хании стало ударом по переговорам между ХАМАС и Израилем
01 августа 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что убийство главы ХАМАС Исмаила Хании — это удар по переговорам между организацией и Израилем, направленным на освобождение заложников в секторе Газа. С такой речью он выступил на заседании СБ ООН.
Полянский особенно отметил, что убийство Хании — провокационная атака, ведь она была совершена в Тегеране после официального визита главы ХАМАС на инаугурацию нового президента Ирана.
«Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона. Серьезный удар наносится в первую очередь по направленным на прекращение огня в секторе Газа опосредованным переговорам между ХАМАС и Израилем, непосредственным участником которых был Исмаил Хания», — пояснил первый зампостпреда РФпри ООН.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, который также отметил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.

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Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
#сша
#убийство
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#атака
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Трамп: Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине до начала СВО
01 августа 2024, 05:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Вице-президента США Камалу Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине еще до начала СВО, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. По словам политика, будь на ее месте он сам, то украинского кризиса удалось бы избежать.
«Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом. Израиль бы не подвергся атаке», — заявил Трамп на митинге в Пенсильвании.
Ранее журнал Time сообщил, что вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину, ни разу не посетила страну с момента начала СВО, а в июне 2024 года вице-президент покинула саммит по Украине в Швейцарии, не дожидаясь его окончания.

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#сша
#конфликт
#политика
#президент
#дональд трамп
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#саммит
#журнал
#поставки
#сво
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Израильская разведка вычислила лидера ХАМАС этим хитрым способом
Ханию смогли отследить по мессенджеру
01 августа 2024, 04:02

Фото: istockphoto.com/tupungato

Израильская разведка смогла отследить местоположение Хании с помощью телефонного ПО. Об этом сообщает Lenta.ru. В телефон Хании установили шпионскую деталь, которая выдала его расположение израильской разведке.
31 июля 2024 года глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате операции, проведенной израильской разведкой. Как сообщил журналист Элайджа Манье в соцсети Х, Израиль использовал шпионское ПО, внедренное в телефон Хании через мессенджер WhatsApp, чтобы провести это убийство.

Манье утверждает, что шпионская программа, возможно, аналогична «Pegasus», разработанному израильской фирмой NSO Group. Эта программа позволяет отслеживать цель в реальном времени и точно определять её местоположение, что помогло израильской разведке найти Ханию в его квартире.

По словам Манье, перед атакой Хания общался по телефону с сыном. Убийство вызвало масштабный ответ в Иране: над мечетью Джамхаран в Иране был поднят красный флаг мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести удар по Израилю в ответ на убийство.

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#убийство
#израиль
#операции
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CNN: в Нью-Йорке отложили приговор Трампу после вердикта Верховного суда США
01 августа 2024, 03:42

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд Нью-Йорка отложил вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве до сентября 2024 года. Об этом сообщает CNN. Такое решение приняли после того, как Верховный суд США вынес вердикт о президентском иммунитете Трампа, указано в статье.
«Задержка с вынесением приговора означает, что бывший президент, скорее всего, избежит какого-либо конкретного наказания», — пишет издание.
1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#сша
#президент
#дональд трамп
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Почему США срочно перебрасывают артиллерию в Польшу
Польша запустила операцию на Востоке у границ Белоруссии
01 августа 2024, 02:55

Фото: istockphoto.com/Stadtratte

Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» для усиления охраны своей границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что в рамках операции к охране границы будут привлечены дополнительные силы армии и военная техника, передает РИА Новости. Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию. Основной причиной для усиления охраны стали постоянные атаки на польскую границу, которые не прекращались с мая, отметил Косиняк-Камыш.

В то же время, США планируют перебросить бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга НАТО,. Это может свидетельствовать об обострении ситуации на границе и укреплении обороны региона.

Кроме того ранее Косиняк-Камыш объявил о размещении механизированной бригады Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Это решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

В интервью телеканалу TVP Info Косиняк-Камыш рассказал, что процесс формирования бригады численностью около 3 тысяч военнослужащих и техники начнется в ближайшие дни и займет несколько лет. По его словам, размещение бригады в Белостоке обеспечит надежную охрану границы и укрепит оборонительные позиции Польши.

Также стало известно, что Польша планирует закупку бронемашин для защиты своих границ с Россией и Белоруссией. Эти меры направлены на усиление безопасности и защиту от потенциальных угроз в регионе.

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#военная польша
#нато
#граница
#белоруссия
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Страны Запада блокировали проект заявления ООН от РФ с осуждением убийства Хании
01 августа 2024, 02:34

Фото: iStock/Viktor Sidorov

США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, которого цитирует РИА Новости.
«Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией», — заявил Ирвани.
Ранее постпред Ирана при ООН отмечал, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.

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#смерть
#израиль
#военные
#президент
#проект
#лидер
#оон
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Зеленский: весь мир хочет участия России в мирных переговорах
Президент Украины рассказал, почему без России переговоры обречен на провал
01 августа 2024, 02:24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество настаивает на участии России во втором саммите по урегулированию украинского конфликта, передает Российская газета. В интервью французскому изданию Le Monde Зеленский отметил, что без участия России достигнуть жизнеспособных результатов в мирных переговорах будет сложно.
Он подчеркнул, что отсутствие России на переговорах может затруднить достижение прогресса.

«Весь мир хочет, чтобы россияне были за столом переговоров, и мы не можем быть против этого», — заявил Зеленский.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее высказывался в противоположном ключе, что подчеркивает сложность и неоднозначность позиции Киева по этому вопросу.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России отметило свою готовность к диалогу только при отсутствии ультиматумов. Зеленский также отметил, что вопросы территориальной целостности Украины должны решаться с учетом воли народа, но добавил, что возвращение утраченных территорий "военным путем" остается маловероятным.

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#мир
#зеленский
#россия
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Time: Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине
За неделю до начала СВО Харрис не одобрила поставки Украине
01 августа 2024, 02:21

Фото: riamediabank.ru/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину. Кроме того, она ни разу не посетила страну с момента начала СВО. Эти и другие подробности обнародовал журнал Time, его цитирует RT.
Вице-президент США Камала Харрис отказалась от предложения о передаче оружия Украине и введении рестрикций против России всего за неделю до начала специальной военной операции (СВО), передает RT.

Как сообщает журнал Time со ссылкой на источник, Харрис отказалась выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций и поставках оружия во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

По данным издания, с начала СВО Камала Харрис ни разу не посещала Украину в отличие от президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников. Кроме того, в июне 2024 года вице-президент также покинула саммит по Украине в Швейцарии не дожидаясь его окончания.

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#сша
#президент
#сво
#зеленский
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