Жена Макрона оказалась его отцом: завершение сенсационного расследования о семье президента Франции. Инцест и связь с Ротшильдом

Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делиться с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В четвёртой, финальной части видео «Становясь Брижит» журналистка обращает внимание на поразительное сходство между членами семей Эмманюэмля Макрона и Брижит Макрон.
Она также указывает на то, что инцест в этих семьях имел место задолго до их свадьбы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Жермен Арибет Ногез (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Родителями лидера Франции считаются Жан-Мишель Макрон и Франсуаза Макрон-Ногес. Только со своими биологическими родителями, а также с братьями и сестрами Эммануэль близок не был. В своей автобиографии Макрон отводит важную роль своей бабушке Маннетт. Фактически именно бабушка занималась воспитанием будущего президента, и Кэндис Оуэнс делает вывод, что родители Эммануэля — это лишь формальные родственники.
Информация о бабушке полностью стерта из страниц истории. Автор видео ставит вопросы о личности бабушки:
Дэвид де Ротшильд и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Свою карьеру Эммануэль Макрон начинал в банке. Его коллеги говорили, что он даже не знал, что такое EBITDA (операционная прибыль компании), но при этом стал самым молодым управляющим партнером. В карьере будущего лидера страны активно поддерживал Дэвид Ротшильд. На вопрос «почему?» Кэндис отвечает цитатой двоюродной сестры Дэвида де Ротшильда Натали Реймс-Ротшильд.
Семья Ротшильдов уже много поколений практикует инцест для сохранения активов семьи. Они якобы это делали до тех пор, пока это не перестало быть социально приемлемым, то есть вплоть до конца XIX века. По мнению Ротшильдов, если женщина вступает в брак с человеком, не принадлежащим к её семье, она оказывается проклята. Встает логичный вопрос: почему Дэвид де Ротшильд выбрал Макрона?
Этими вопросами журналистка подводит публику к мысли о более запутанном прошлом лидера Франции и его «непростом восхождении на трон».
Брижит Макрон и Жан-Мишелем Тронье (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
В прошлых частях расследования Кэндис Оуэнс говорила, что Брижит Макрон присвоила себе личность своей пропавшей сестры. До смены пола Брижит была Жан-Мишелем Тронье, у которого были дети от неизвестных девушек. Среди ныне числящихся детей первой леди: сына Себастьяна и дочерей Лоранс и Тиффани был еще ребенок, и им является Эммануэль Макрон.
До подросткового возраста мальчика воспитывала странная бабушка, а потом взял под опеку отец, совершивший «гендерный переход»*. Брижит с 14 лет вела мальчика к власти, явно не без помощи стороны генетической матери, связанной с Ротшильдами.
В результате мы имеем дело с типичным случаем, когда люди пытаются сохранить своё положение и материальное благополучие, прибегая к инцесту, фальсификации данных и подмене личностей.
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Детство Эммануэля Макрона
Жермен Арибет Ногез (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Родителями лидера Франции считаются Жан-Мишель Макрон и Франсуаза Макрон-Ногес. Только со своими биологическими родителями, а также с братьями и сестрами Эммануэль близок не был. В своей автобиографии Макрон отводит важную роль своей бабушке Маннетт. Фактически именно бабушка занималась воспитанием будущего президента, и Кэндис Оуэнс делает вывод, что родители Эммануэля — это лишь формальные родственники.
Информация о бабушке полностью стерта из страниц истории. Автор видео ставит вопросы о личности бабушки:
«Может, ее звали не Жермен Арибет Ногез? Может, она пользовалась другим именем?»
Покровители из семьи Ротшильд
Дэвид де Ротшильд и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Свою карьеру Эммануэль Макрон начинал в банке. Его коллеги говорили, что он даже не знал, что такое EBITDA (операционная прибыль компании), но при этом стал самым молодым управляющим партнером. В карьере будущего лидера страны активно поддерживал Дэвид Ротшильд. На вопрос «почему?» Кэндис отвечает цитатой двоюродной сестры Дэвида де Ротшильда Натали Реймс-Ротшильд.
«Порок — это хорошо, но инцест лучше, потому что он остается в семье».
Семья Ротшильдов уже много поколений практикует инцест для сохранения активов семьи. Они якобы это делали до тех пор, пока это не перестало быть социально приемлемым, то есть вплоть до конца XIX века. По мнению Ротшильдов, если женщина вступает в брак с человеком, не принадлежащим к её семье, она оказывается проклята. Встает логичный вопрос: почему Дэвид де Ротшильд выбрал Макрона?
«Я продвигаю тебя по карьерной лестнице, потому что ты мой родственник. И для меня важнее всего, чтобы этот банк и всё, что ты делаешь, оставалось в семье. Ты даешь кому-то работу не потому, что он является квалифицированным сотрудником, а потому, что он член твоей семьи, не так ли?» — говорит Оуэнс.
Этими вопросами журналистка подводит публику к мысли о более запутанном прошлом лидера Франции и его «непростом восхождении на трон».
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Отец стал женой сына
Брижит Макрон и Жан-Мишелем Тронье (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
В прошлых частях расследования Кэндис Оуэнс говорила, что Брижит Макрон присвоила себе личность своей пропавшей сестры. До смены пола Брижит была Жан-Мишелем Тронье, у которого были дети от неизвестных девушек. Среди ныне числящихся детей первой леди: сына Себастьяна и дочерей Лоранс и Тиффани был еще ребенок, и им является Эммануэль Макрон.
До подросткового возраста мальчика воспитывала странная бабушка, а потом взял под опеку отец, совершивший «гендерный переход»*. Брижит с 14 лет вела мальчика к власти, явно не без помощи стороны генетической матери, связанной с Ротшильдами.
В результате мы имеем дело с типичным случаем, когда люди пытаются сохранить своё положение и материальное благополучие, прибегая к инцесту, фальсификации данных и подмене личностей.
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