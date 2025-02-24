Жена Макрона оказалась его отцом: завершение сенсационного расследования о семье президента Франции. Инцест и связь с Ротшильдом

В рамках 16-го пакета санкций, введенных Евросоюзом против России, ограничения коснулись 48 физических лиц. В их числе оказались российский актер и комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор от Крыма и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, а также владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Среди других попавших под санкции физических лиц можно отметить сенатора от Астраханской области Андрея Деркача, директора по особым поручениям «Ростеха», мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко, блогера и медиа-менеджера Кристину Потупчик, акционера Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина, главу холдинга «Ленинец» Анатолия Турчака, а также генерального директора выставки достижений «Россия» Наталью Виртуозову. В список также вошли генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, глава ОАК Вадим Бадеха, бизнесмен Альберт Авдолян и олимпийский чемпион Никита Нагорный.



Кроме того, под санкции попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев», направленной на поддержку участников спецоперации на Украине. В числе юридических лиц в санкционном списке также значатся Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex.

