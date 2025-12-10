Макрон и Трамп обсудили Украину

10 декабря 2025, 19:38

Макрон заявил, что обсудил с Трампом по телефону ситуацию на Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом заявил французский лидер.