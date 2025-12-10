Макрон и Трамп обсудили Украину
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом заявил французский лидер.
По его словам, которые приводит британское агентство Reuters, беседа состоялась, когда он находился в ратуше города Сен-Мало, и длилась около 40 минут. Макрон отметил, что созвонился не только с Трампом, но и с другими «некоторыми коллегами», чтобы поговорить о «теме, которая волнует всех».
Ранее американская газета The New York Times писала, что Европейский союз пока не имеет четкой стратегии по завершению конфликта на Украине. По ее данным, Брюссель сталкивается с рядом трудностей: бюджетными ограничениями, падением общественного доверия, давлением крайне правых партий и необходимостью обеспечения безопасности стран-членов объединения.
Читайте также: