США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России

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Два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области, сообщает телеканал CNN.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отказался подтвердить факт применения ракет ATACMS в Брянской области.
По данным CNN, речь идет о ракетах американского производства, которые использовались для точечного удара по российскому военному объекту.
Уточняется, что атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
Американские СМИ поделились информацией о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины.
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По данным CNN, речь идет о ракетах американского производства, которые использовались для точечного удара по российскому военному объекту.
Уточняется, что атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
Американские СМИ поделились информацией о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины.
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Мария Моисеева