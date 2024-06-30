Стало известно число мест партии Ле Пен в новом парламенте Франции

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Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест во французском парламенте, то есть получит относительное большинство, передает телеканал LCI. Всего в Национальном собрании 577 мест.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получило около 21% голосов. Новый состав парламента может предоставить партии «Вместе за республику» от 60 до 90 мест.
Ранее Макрон призвал к единству в борьбе с правыми силами после объявления первых результатов голосования. По его словам, высокая явка свидетельствует о том, что французский народ заботится о своей стране.
Напомним, 9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за неудовлетворительных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европейские парламент. Тогда также первенство заняло «Национальное объединение».
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Ранее Макрон призвал к единству в борьбе с правыми силами после объявления первых результатов голосования. По его словам, высокая явка свидетельствует о том, что французский народ заботится о своей стране.
Напомним, 9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за неудовлетворительных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европейские парламент. Тогда также первенство заняло «Национальное объединение».
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Александр Климов