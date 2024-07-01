Супруга Макрона оказалась в неловкой ситуации на выборах

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Первая леди Франции Брижит Микрон оказалась в неловкой ситуации во время голосования на парламентских выборах, передает телеканал BFMTV, опубликовавший соответствующие кадры.
Супруга французского президента перепутала порядок действий, поставив подпись в списке избирателей до того, как опустить свой бюллетень в урну. На записи зафиксировано, как она подходит к сотруднику со списком в руках для последующей росписи, из-за чего работнику избирательного участка пришлось вмешаться.
После этого жена президента Франции подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась обратно для проставления подписи.
Накануне стали известные предварительные результаты голосования. Так, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.
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После этого жена президента Франции подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась обратно для проставления подписи.
Накануне стали известные предварительные результаты голосования. Так, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.
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Александр Климов