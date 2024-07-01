В Париже проходит масштабный митинг под лозунгами борьбы с фашизмом

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В Париже проходит массовый митинг, организованный сторонниками левых сил. Акция организована в связи с результатами первого тура парламентских выборов во Франции, передает ТАСС.
«Не позволим „Национальному объединению“ победить!», «Париж против фашизма!» – скандировали участники демонстрации.
Некоторые демонстранты несли палестинские и южноафриканские флаги.
Подобные акции, организованные левыми силами, прошли и в других городах, например, в Нанте и Лионе.
По предварительным данным, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.
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Александр Климов