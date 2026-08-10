Пожар во Франции уничтожил 153 гектара и привел к эвакуации жителей двух деревень

10 августа 2026, 03:31

Фото: iStock/grafoto

На юге Франции бушует пожар, охвативший около 153 гектаров в департаменте Лозер, из-за чего пришлось эвакуировать жителей двух деревень. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на агентство Франс Пресс.