Пожар во Франции уничтожил 153 гектара и привел к эвакуации жителей двух деревень
На юге Франции бушует пожар, охвативший около 153 гектаров в департаменте Лозер, из-за чего пришлось эвакуировать жителей двух деревень. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Огонь вспыхнул в воскресенье днём в коммуне Массегро-Кос-Горж, примерно в 140 километрах от Монпелье. Предварительной причиной считают возгорание автомобиля на муниципальной трассе. Распространению пламени способствовали лесные массивы и аномально засушливая погода, отметил командир местной пожарно-спасательной службы.
Это — далеко не первый подобный инцидент за текущее лето. Напомним, что сейчас Европа переживает один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнее всего от подскочившей температуры страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что страна столкнулась с рекордным числом природных возгораний со времён Второй мировой войны.
Ранее назвали одно обстоятельство, мешающее тушить выжигающие Европу лесные пожары. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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