Мартынов: приём российской делегации на Аляске показал особое отношение Трампа
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил РИА Новости, что протокол приёма российской делегации на Аляске подчеркнул исключительное отношение Дональда Трампа, включая личную встречу у трапа и совместную поездку в автомобиле президента США.
Мартынов отметил, что Трамп, несмотря на умение пускать пыль в глаза как опытный бизнесмен, демонстрировал искреннее внимание:
«Но все-таки, такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа за последние полгода его президентства. Явно подчеркивается, что это его главные гости и он многого ждет от предстоящих переговоров».
Ключевыми деталями стали встреча у трапа, совместная поездка в лимузине Трампа и пролёт истребителей во время фотосессии. Эксперты связывают это с историческими параллелями встречи Леонида Брежнева и Ричарда Никсона в 1970-х, где протокольные нюансы также закладывали основу для диалог.