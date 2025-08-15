Мартынов: приём российской делегации на Аляске показал особое отношение Трампа

15 августа 2025, 23:40

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил РИА Новости, что протокол приёма российской делегации на Аляске подчеркнул исключительное отношение Дональда Трампа, включая личную встречу у трапа и совместную поездку в автомобиле президента США.





Мартынов отметил, что Трамп, несмотря на умение пускать пыль в глаза как опытный бизнесмен, демонстрировал искреннее внимание:





«Но все-таки, такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа за последние полгода его президентства. Явно подчеркивается, что это его главные гости и он многого ждет от предстоящих переговоров».