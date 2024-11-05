Экс-офицер СБУ развеял «инфантильные» заблуждения Украины по выборам в США

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На Украине из-за инфантильного состояния общества считают, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в Соединенных Штатах Киев получит оружие, а победы Дональда Трампа люди опасаются, считая его «русским агентом». Такое заявление сделал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.
«На Украине реально всерьез верят, что, если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни (самолетов — ред.) F-16 или F-35, войска НАТО придут, и вот мы погоним москалей. Но тут ничего удивительно — у них такая стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки, сами себе их придумывают и потом в них верят», — заявил бывший подполковник.Прозоров напомнил, что так же украинские военнослужащие раньше надеялись на разнообразное другое «чудо-оружие» — БПЛА «Байрактар», ПТРК «Джавелин», танки Abrams и Leopard, ракеты HIMARS. Победы Дональда Трампа они, напротив, опасаются.
После выборов президента США ситуация практические не изменится — независимо от победителя, спрогнозировал собеседник.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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