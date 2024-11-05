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Трамп допустил своё поражение на выборах президента США

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп допустил возможность поражения на выборах. Об этом информирует телеканал ABC.
Политик заявил, что обладает существенным преимуществом, однако допустил, что может проиграть.

«Плохие вещи могут происходить», — отметил Трамп.



Напомним, 5 ноября жители поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента. С 1960 года избирательный участок открывается первым в этой местности в Штатах. Примечательно, что результаты голосования будут оглашены практически сразу после завершения процедуры.

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#сша
#участок
#жители
#трамп
#выборы
#президент
Жители Диксвилл-Нотч первыми в США проголосовали на выборах
05 ноября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/twinsterphoto

В поселке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, традиционно стартовали выборы президента США — голосование началось ровно в полночь. Об этом информирует ТАСС.
Представители отеля The Balsams, где расположен избирательный участок, сообщают, что шесть местных жителей стали первыми избирателями, отдавшими свои голоса.

С момента своего возникновения в 1960 году, когда Ричард Никсон и Джон Кеннеди боролись за президентское кресло, Диксвилл-Нотч стал символом начала выборного процесса в стране. Идея проведения голосования в полночь была направлена на привлечение внимания и поддержку бизнеса отеля, и с тех пор этот обычай не утратил своей актуальности.

Результаты голосования в Диксвилл-Нотч будут оглашены практически сразу после завершения процедуры, что позволяет следить за первыми итогами выборов.

Ранее политолог и кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами относительно результатов президентских выборов.

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#трамп
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Ветеран ГРУ назвал псевдоним Столтенберга в разработке разведки СССР
Ветеран ГРУ: Столтенберга под псевдонимом Стеклов разрабатывала разведка СССР
05 ноября 2024, 09:09

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрабатывала разведка СССР. Об этом заявил ветеран Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в разговоре с РИА Новости.
«В конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», — рассказал Винокуров.

Уточняется, что при этом бывший генсек Североатлантического альянса отказался сотрудничать и рассказал о своих контактах правоохранителям в Норвегии.

Напомним, Йенс Столтенберг ушел в отставку с должности генерального секретаря блока 1 октября текущего года. Его преемником стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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#министр
#ссср
#нато
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Фирму из США обвинили в экспорте технологий в Россию на миллионы долларов
Компанию из США обвинили в экспорте в РФ технологий на миллионы долларов
05 ноября 2024, 06:38

Фото: istock / Eblis

Минюст Соединенных Штатов обвинил двух руководителей компании Eleview International Inc. в незаконных поставках технологий на миллионы долларов в Российскую Федерацию.
Топ-менеджеры использовали три схемы для обхода антироссийских санкций, сообщили в ведомстве. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии обвинения, с марта 2022 года по июнь 2023 года руководство Eleview International Inc. организовало поставку товаров и технологий в Россию через Казахстан, Турцию и Финляндию в обход ограничений.

После начала СВО США и другие западные государства ввели беспрецедентное количество санкций в отношении РФ. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.

Ранее на Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Министр был прав»: Нимайер осудил позицию ФРГ по «Северным потокам»
Немецкий политик Нимайер согласился со словами Лаврова об атаке на «Северные потоки»
05 ноября 2024, 06:34

Фото: iStock/Sakramir

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что правительство Германии «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Это нанесло ущерб немецким экономическим интересам, передают РИА Новости.

«Министр был абсолютно прав», — заявил Нимайер.
Он также отметил, что власти Германии отказались раскрыть данные об атаке, которые могла бы испортить отношения с США.

По словам Нимайера, депутат Сара Вагенкнехт ранее требовала от правительства раскрыть информацию о подрыве, но получила отказ. Политик уверен, что немецкие власти знают, кто стоит за атакой на газопроводы.

Ранее Лавров выразил сожаление, что правящие элиты Европы ищут поддержку у «заокеанского гегемона», не стремясь к многополярному миру.

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#отношения
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#северный поток
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Экс-офицер СБУ развеял «инфантильные» заблуждения Украины по выборам в США
Бывший офицер СБУ Прозоров: на Украине боятся победы Трампа и ждут чуда от Харрис
05 ноября 2024, 06:20

Фото: istock / rarrarorro

На Украине из-за инфантильного состояния общества считают, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в Соединенных Штатах Киев получит оружие, а победы Дональда Трампа люди опасаются, считая его «русским агентом». Такое заявление сделал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.
«На Украине реально всерьез верят, что, если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни (самолетов — ред.) F-16 или F-35, войска НАТО придут, и вот мы погоним москалей. Но тут ничего удивительно — у них такая стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки, сами себе их придумывают и потом в них верят», — заявил бывший подполковник.
Прозоров напомнил, что так же украинские военнослужащие раньше надеялись на разнообразное другое «чудо-оружие» — БПЛА «Байрактар», ПТРК «Джавелин», танки Abrams и Leopard, ракеты HIMARS. Победы Дональда Трампа они, напротив, опасаются.

После выборов президента США ситуация практические не изменится — независимо от победителя, спрогнозировал собеседник.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами
Мадуро считает, что США на грани «авантюр и конфликтов» из-за недоверия к кандидатам
05 ноября 2024, 05:30

Фото: iStock/vchal

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил обеспокоенность неопределенностью и недоверием американского общества перед президентскими выборами в США, которые, по его словам, могут привести к опасным последствиям.
«Общество больше ни в кого не верит, и это опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, которое может привести к авантюрам, к фашистским экспериментам, к войнам», — утверждает Мадуро в своей телепрограмме «С Мадуро ».
Мадуро также подчеркнул, что для Венесуэлы важно идти своим собственным путем, независимо от того, кто станет президентом США.

«Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, Венесуэла останется на своем пути, с революционным и боливарианским народом, с которым США придется вести диалог», — отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, на которых от Демократической партии участвует вице-президент США Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

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#сша
#президент
#дональд трамп
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Мартиндейл оценил возможности Трампа и Харрис для создания мира на Украине
Мартиндейл: Трамп и Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят
05 ноября 2024, 05:29

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы положить конец украинскому конфликта, но не желают этого делать. Такое заявление сделал американец Дэниэл Мартиндейл, помогающий ВС РФ во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории, передавая данные для ударов по военным объектам Киева.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах», — сказал Мартиндейл в разговоре с РИА Новости.
Отвечая на вопрос вопрос, хочет ли этого кто-то из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, собеседник издания сказал: «Я не думаю, что кто-то из них лично заинтересован в этом».

Выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп представляет Республиканскую партию, Камала Харрис выдвигается от Демократической партии.

Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польский министр выразил недовольство позицией Украины по вопросу эксгумации
Сикорский: Польша все еще ждет разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни
05 ноября 2024, 04:22

Фото: iStock/Bratislav Stefanovic

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания украинской стороны.

«Я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет,» — заявил Сикорский на TVN.

Сикорский подчеркнул, что Польша готова провести работы за свой счет, и для этого требуется лишь согласие Украины.

Волынская резня остается одним из наиболее острых вопросов в отношениях между странами.

Польша признала 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного сторонниками ОУН-УПА* в 1939–1945 годах против польского населения.

Украина, со своей стороны, в 2017 году ввела мораторий на эксгумацию, требуя восстановления памятника УПА* в Грушовичах, который был снесен в Польше. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности содействовать разрешению этого вопроса.

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Возможное перемирие от Трампа: Вучич о стратегии в украинском конфликте
Вучич считает, что избрание Трампа ускорит перемирие между Москвой и Киевом
05 ноября 2024, 02:28

Фото: iStock/NISIT RAWO

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что если Дональд Трамп вновь станет президентом США, то он может предложить Москве и Киеву временное рождественское перемирие.
В телеэфире на канале Happy TV Вучич высказал идею, что перемирие может быть установлено с католического Рождества, 23 декабря, и продлиться до православного Рождества, 8 января, что позволило бы создать окно для дипломатических шагов.

При этом Вучич добавил, что если Камала Харрис станет президентом, то и ей, вероятно, придется сократить военную поддержку Украине, так как американский народ устал от конфликта.

Москва, в свою очередь, продолжает выступать против поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют мирному урегулированию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки вооружений, но и подготовку украинских военных на территории европейских стран.

По словам Владимира Путина, Москва не оставила попыток достичь договоренностей с НАТО о безопасности, однако столкнулась с расширением альянса и усилением давления.

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#сша
#сергей лавров
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