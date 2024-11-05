Трамп допустил своё поражение на выборах президента США

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп допустил возможность поражения на выборах. Об этом информирует телеканал ABC.
Политик заявил, что обладает существенным преимуществом, однако допустил, что может проиграть.
Напомним, 5 ноября жители поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента. С 1960 года избирательный участок открывается первым в этой местности в Штатах. Примечательно, что результаты голосования будут оглашены практически сразу после завершения процедуры.
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«Плохие вещи могут происходить», — отметил Трамп.
Напомним, 5 ноября жители поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента. С 1960 года избирательный участок открывается первым в этой местности в Штатах. Примечательно, что результаты голосования будут оглашены практически сразу после завершения процедуры.
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Екатерина Коршунова