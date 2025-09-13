13 сентября 2025, 05:47

Политолог Безпалько: Лондон метит в Одессу и Николаев для контроля Чёрного моря

Фото: Istock/melis82

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Великобритания стремится установить военно-политический контроль над Одесской и Николаевской областями Украины.





По мнению эксперта, Лондон планирует создать экстерриториальные анклавы для усиления влияния в Чёрном море и доступа к стратегическим ресурсам.



В интервью aif.ru политолог пояснил, что интерес Запада к приморским регионам Украины связан с их геостратегической ценностью.





«Одесская и Николаевская области, а также остров Змеиный позволяют контролировать ключевые морские пути и оказывать давление на Россию», — отметил Безпалько.