Политолог Безпалько рассекретил планы Великобритании по завоеванию территорий Украины

Политолог Безпалько: Лондон метит в Одессу и Николаев для контроля Чёрного моря
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Великобритания стремится установить военно-политический контроль над Одесской и Николаевской областями Украины.



По мнению эксперта, Лондон планирует создать экстерриториальные анклавы для усиления влияния в Чёрном море и доступа к стратегическим ресурсам.

В интервью aif.ru политолог пояснил, что интерес Запада к приморским регионам Украины связан с их геостратегической ценностью.

«Одесская и Николаевская области, а также остров Змеиный позволяют контролировать ключевые морские пути и оказывать давление на Россию», — отметил Безпалько.
Он добавил, что Великобритания может использовать формальные гарантии безопасности как прикрытие для создания протектората.

Безпалько также выделил роль других европейских стран: Турция может претендовать на черноморские территории, Франция — на западные области Украины для идеологического влияния, а Румыния — на Черновицкую область и прилегающие районы.

