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Бывший президент США Дональд Трамп в рамках первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, поддержал американского бизнесмена и предпринимателя Илона Маска, сообщает медиакомпания RSBN.
Трамп назвал Маска выдающимся человеком и рассказал о полученном впечатлении после того, как он увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, в автоматическом режиме опускающихся на плавучую платформу.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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Александр Климов