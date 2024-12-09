«Этого мало»: Зеленский рассказал о подготовке бригад ВСУ во Франции и ФРГ

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Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.
«Мы получили позитив с французской стороны, сейчас мы будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это», — сказал Зеленский.Кроме того, по словам украинского политика, республика обратилась с аналогичной просьбой к балтийским и североевропейским государствам. В частности, речь идет о поддержке в комплектовании еще одной бригады ВСУ.
Ранее стало известно, от какого предложения отказался Владимир Зеленский.
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