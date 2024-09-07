В США рассказали об отличиях защиты вмешательства от влияния на выборы

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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что администрация США разделяет вмешательство в президентские выборы и влияние на них. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, вмешательством можно считать попытки «отнять роль у избирателей».
Он добавил, что с точки зрения Вашингтона, иностранные государства «сеют семена раздора» в США.
Ранее представитель разведывательного сообщества США заявил, что Россия пытается повлиять на президентские выборы. По его словам, Россия начала попытки «повлиять на определенные группы избирателей» и «очернить»часть политиков.
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«Влияние – это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», – рассказал он.
Он добавил, что с точки зрения Вашингтона, иностранные государства «сеют семена раздора» в США.
Ранее представитель разведывательного сообщества США заявил, что Россия пытается повлиять на президентские выборы. По его словам, Россия начала попытки «повлиять на определенные группы избирателей» и «очернить»часть политиков.
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Александр Климов