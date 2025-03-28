Путин назначил генерал-майора Гудкова заместителем командующего ВМФ РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ. Об этом сообщает ТАСС.
О своем решении президент РФ объявил на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».
27 марта также сообщалось, что глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.
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«Поскольку и министр (обороны), и начальник Генштаба считают, что ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения, мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации», — сказал Владимир Путин Гудкову.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спуск на воду АПЛ «Пермь», вооруженной гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», — большое этапное событие в развитии ВМФ.
27 марта также сообщалось, что глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.
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Мария Моисеева