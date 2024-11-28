Маск заявил, что экс-сотруднику Белого дома Виндману платят украинские олигархи

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Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины. Об этом в соцсети X написал предприниматель Илон Маск.
По мнению американского предпринимателя, Виндман совершил госизмену, за что понесет наказание. Таким образом Маск прокомментировал интервью бывшего сотрудника администрации главы Соединенных Штатов, в котором тот обвинил РФ в том, что она использует бизнесмена, чтобы оказать влияние на Вашингтон.
Ранее Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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