Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране

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На выборах во втором туре в Иране лидирует реформист Масуд Пезешкиан, передает Telegram-канал издания Tasnim.
По данным журналистов, первые результаты подсчета голосов (в настоящее время – 2 547 381 голос) второго тура президентских выборов говорят о лидерстве Пезешкиана. За него было отдано 1 263 874 голоса. Его оппонент, консерватор Саид Джалили, получил 1 244 640 голосов.
Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
Первый тур выборов главы государства не выявил победителя.
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Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
Первый тур выборов главы государства не выявил победителя.
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Александр Климов