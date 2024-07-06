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Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране

Tasnim: реформатор Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре выборов в Иране
06 июля 2024, 04:07
Фото: istock / Rainer Puster

Фото: istock / Rainer Puster

На выборах во втором туре в Иране лидирует реформист Масуд Пезешкиан, передает Telegram-канал издания Tasnim.
По данным журналистов, первые результаты подсчета голосов (в настоящее время – 2 547 381 голос) второго тура президентских выборов говорят о лидерстве Пезешкиана. За него было отдано 1 263 874 голоса. Его оппонент, консерватор Саид Джалили, получил 1 244 640 голосов.

Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.



Первый тур выборов главы государства не выявил победителя.

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