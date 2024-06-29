На выборах президента в Иране стали известны два лидера

Фото: iStock/bizoo_n
На досрочных президентских выборах в Иране лидируют реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, следует из расчетов, предоставленных агентством Tasnim и телеканалом IRIB.
69-летний Пезешкян получил более 973 тысяч голосов, а 58-летний Джалили проголосовали более 963 тысячи людей. Спикер ассамблеи Мохаммад Багер Галибаф с большим отрывом от лидеров набрал 341 тысячу голосов. Около 16 тысяч избирателей поддержали представителя духовенства Мостафу Пурмохаммади.
Досрочные президентские выборы начались 28 июня в 08:00 по местному времени. Избирательные участки были закрыты в ночь на 29 по московскому времени.
Читайте также:
Парламент Ирана предложил внести армию и силовиков Канады в список террористов
Израиль заявил об отказе от украинской помощи по беспилотникам
Канада призвала своих граждан покинуть Иран
Александр Климов