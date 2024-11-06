Мать-наркоманка и насилие: чем известен кандидат Трампа в вице-президенты США Дэвид Вэнс и что он думает о России

Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)
15 июля 2024 года Дональд Трамп выдвинул Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США. Это предложение было поддержано Республиканской партией. Известно, что Вэнс выступает за мирное разрешение конфликтов и акцентирует внимание на том, что США не должны вступать в прямые военные конфликты с Россией. Что еще известно о будущем вице-президенте расскажет «Радио 1».
Биография Джей Ди Вэнса
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, штат Огайо, но основную часть своего детства провел в Джексоне, штат Кентукки. Его мать страдала от наркотической зависимости, и поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Трудное детство, полное бедности, лишений и физического насилия, стало основой для его книги «Элегия Хиллбили», которая стала бестселлером по версии New York Times.
После окончания школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом в отделе по связям с общественностью во время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года завершил обучение в университете Огайо, а затем поступил на юридический факультет престижного Йельского университета. Позже он начал работать у венчурного капиталиста Питера Тиля, а в 2017 году основал собственную компанию.
Книга Вэнса «Элегия Хиллбили» была опубликована незадолго до президентских выборов 2016 года. Несмотря на то, что Трамп пользовался поддержкой рабочего класса, писатель тогда критиковал его, называя «культурным героином» и «американским Гитлером», утверждая, что некоторые избиратели голосовали за него по расистским мотивам.
Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Как Джей Ди Вэнс стал вице-президентом США
Впоследствии Вэнс изменил свои взгляды. В 2022 году известный писатель решил попробовать свои силы в политике и был избран сенатором от штата Огайо, получив поддержку Трампа. Что касается политических взглядов Вэнса, то еще во время выборов в Конгресс он публично извинился перед Трампом за свои прежние критические высказывания. Он также проявил жесткие позиции по вопросам миграции и абортов, и его считают представителем «новых правых».
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул на должность вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.
Чем известен новый вице-президент Джей Ди Вэнс
В ходе предвыборной кампании Вэнс стал одним из ключевых доверенных лиц Трампа, часто сопровождая его на встречах с сторонниками и донорами. Он также получил поддержку Дональда Трампа-младшего – сына экс-президента.
Несмотря на свои 39 лет и ограниченный политический опыт, Вэнс быстро зарекомендовал себя как один из основных кандидатов на пост вице-президента в команде Трампа. Если республиканец одержит победу, он может стать одним из самых молодых вице-президентов в истории США. Выбор экс-президента имеет особое значение на фоне недавнего покушения: если Трамп будет переизбран, но что-то случится с ним после инаугурации, именно «второму номеру» придется взять на себя управление страной.
Заявления нового вице-президента США
Джей Ди Вэнс прежде высказался против обострения отношений с Россией в интервью на телеканале NBC.
«Мы не находимся в состоянии войны с Владимиром Путиным, и я не желаю конфликта с Россией. Я считаю, что нам следует стремиться к мирному разрешению ситуации», — отметил он, добавив, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия.
25 октября Вэнс также заявил, что Украина может быть вынуждена уступить часть своих территорий России.
Мнение о России
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс шокировал многих, отказавшись назвать президента России Владимира Путина «экзистенциальной угрозой для Европы». Он подчеркнул, что европейские страны должны сами заботиться о своей безопасности, добавив, что чрезмерная зависимость от США привела к «атрофии» их оборонительных способностей.
«То, что он плохой человек, не означает, что мы не можем вести элементарную дипломатию и ставить приоритеты в интересах Америки», — заявлял политик.
Кроме того, Вэнс утверждал, что на месте бывшего вице-президента США Майка Пенса он не признал бы результаты президентских выборов 6 января 2021 года.
«Если бы я был вице-президентом, я бы сказал таким штатам, как Пенсильвания и Джорджия, что нам нужно несколько списков выборщиков, и я думаю, что Конгресс США должен был бы бороться за это с самого начала», — отметил он в интервью ABC в феврале.
Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)
Мнение об Украине
Сенатор неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Украине.
«Я восхищаюсь украинцами, которые сражаются с Россией, но не считаю, что продолжение финансирования этой фактически бесконечной войны соответствует интересам Америки», — отметил он на выступлении в Институте Куинси в мае.
Вэнс является критиком военной помощи США Украине. В декабре 2023 года он заявил, что в интересах Америки признать, что «Украина должна будет уступить часть территории русским». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году, он заявлял, что США следует переключить свое внимание на Восточную Азию.
Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента США
Дональд Трамп, который уже заявил о своей победе на выборах США, поздравил своего соперника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса с успешным назначением на пост вице-президента.
«Я хочу первым поздравить нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он действительно человек решительных действий, не так ли?» – сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам в своей резиденции во Флориде.
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