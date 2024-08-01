Стало известно, кого США хотят посадить на место Зеленского

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США и Великобритания планируют сменить украинского лидера Владимира Зеленского, первые предлагают на его место главу ГУР Кирилла Буданова*, а вторые — бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, реализовать рокировку во власти хотят через военный переворот.
«Но как его сменить? Только путем военного переворота. Поэтому заявления Буданова* — часть большой игры, в результате которой он надеется убрать Зеленского. Ему нужно показать себя большим врагом России, чем Зеленский», — заявил Медведчук.Он также добавил, что главе украинского ГУР нужно поторопиться, потому что Великобритания хочет видеть на месте Зеленского другого кандидата — Валерия Залужного.
Ранее глава украинской разведки сообщал о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что было известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле, рассказывала редакция «Радио 1».
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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Данил Пономарев