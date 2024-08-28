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«Ничем хорошим это не закончится»: Журналист Боуз про идею бить ракетами вглубь России

Журналист Боуз заявил о негативных последствиях требования бить вглубь России
28 августа 2024, 12:17
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о негативных последствиях требования Украины наносить удары западными ракетами вглубь России. О последствиях инициативы представитель прессы высказался в соцсети Х*.
«Ничем хорошим это не закончится», – прокомментировал Боуз требования Зеленского к США.

В дополнение к фразе журналист запостил скриншот статьи издания Politico, где писали о планах Киевва утвердить с Вашингтоном список потенциальных целей для ударов ракетами на территории РФ.



Ранее западные политики заявили, что Белый дом не собирается снимать запрет на удары вглубь России. Для этого Киев планировал использовать американские ракеты ATACMS. Кроме этого, глава пресс-службы Минобороны США Патрик Райдер заверил, что несмотря на поддержку Украины, Запад не стремится к прямому конфликту с Россией.

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Медведчук: Украина стоит на пороге катастрофы
28 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

После атаки на Курскую область, Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на грани уничтожения, считает глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщила Лента.ру.
«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этого момента ещё можно было выйти на мирные переговоры и сохранить Украину, пусть и с территориальными потерями, но без её раздела и поглощения другими государствами», - поделился Виктор Медведчук.

Он считает, что Украина под управлением Зеленского не вызывает интереса у ведущих мировых игроков. Нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона.

Политик напомнил о прохладных отношениях между Камалой Харрис и Зеленским, объяснив это осознанием демократами того, что «проект «Зеленский» ведет их к политической пропасти.

Ранее Медведчук высказал мнение, что к власти на Украине должны прийти прагматичные политики. Нынешний президент показал себя как никудышный экономист и нерасчетливый политик, который верит в доминирование коллективного Запада.

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Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией
Два польских солдата получили ранения при смене поста на границе с Белоруссией
28 августа 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Stadtratte

Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией, когда передавали оружие друг другу во время смены поста. Об этом информирует оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.
«Недалеко от Новой Луки произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», — отмечается в сообщении.

В командовании уточнили, что одного из солдат на вертолете доставили в госпиталь в Белостоке. Также пострадал второй солдат из того же подразделения. Сообщается, что он был ранен в палец, его доставили в больницу. Сейчас по словам командования их жизни ничего не угрожает. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух дежурную авиацию в юго-восточной части страны. Причиной этого стали массированные ракетные удары по западным областям Украины.

До этого стало известно, что глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. По его словам, этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.

Президент Польши подписал закон, разрешающий отстреливать мигрантов на границе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Армения снова обстреляла позиции Азербайджана
28 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto / ffikretow

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани. ОБ этом сообщил Коммерсант.
«28 августа в 06:45 по местному времени (05:45 по московскому времени) вооружённые силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населённого пункта Гейдарабад в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Стрельба велась из стрелкового оружия с позиций, находящихся в районе Араздейен, Девелинского района», — говорится в сообщении.

Власти Армении пока не прокомментировали эту информацию.

Азербайджан и Армения периодически обвиняют друг друга в обстрелах на границе.

5 октября 2023 года премьер-министр Армении Николай Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха территорией Азербайджана. А в апреле 2024 года стороны договорились о делимитации границы в Тавуше.

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#азербайджан
#армения
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«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты
Идея Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной вызвала скепсис в НАТО
28 августа 2024, 11:50

Фото: сайт НАТО

Лидеры стран НАТО скептически восприняли идею украинского лидера Зеленского, который предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории альянса. Об этом сообщил министр обороны Польши Косиняк-Камыш 28 августа.
«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», – цитирует РИА министра.

Ранее Киев предложил сбивать российские ракеты средствами ПВО и самолетами с территории соседних стран – членов НАТО. Предполагалось использовать противовоздушную оборону Польши и Румынии. Ту же идею поддержал во время визита в Киев польский президент Анджей Дуда. Президент Польши заявил, что этот вопрос уже подняли во Франции. Также тему должны были обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне, но там опасаются прямого участия в конфликте с Россией.

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Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Полковник Тиле предупредил Зеленского об опасных последствиях ударов по России
28 августа 2024, 11:32

Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег украинского лидера Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, рискованная идея с ответным ударом, вероятно, обернется не в пользу Украины, так он охарактеризовал возможные последствия реакции киевского руководства на недавние события.

Он отметил, что атаки на Россию могут еще сильнее разозлить российского лидера Владимира Путина. Полковник добавил, что конфликт на Украине все время выходит на новый уровень.

Напомним, что 26 августа военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Ранее стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#флот
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Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область
28 августа 2024, 09:51

Фото: iStock/BONDART

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Об этом информирует Independent, пишет РИА Новости.
«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — заявил Трамп.

Он отметил, что эта атака на самом деле стала очередным признаком того, что третья мировая война ближе, чем когда-либо.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план победы, который она передаст Соединенным Штатам Америки. По его словам, Курская операция является одной из составляющих этого плана.

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Спецслужбы Франции еще в 2017 году взломали телефон Дурова
WSJ: спецслужбы Франции еще в 2017 году взломали телефон Дурова
28 августа 2024, 09:32

Фото: iStock/Pinkypills

В 2017 году спецслужбы Франции осуществили секретную операцию по взлому телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Основанием для этой операции стало предположение, что мессенджер могут использовать террористы для вербовки новых членов, а также для осуществления преступных действий. Уточняется, что секретная миссия получила кодовое название «Пурпурная музыка».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже
WSJ: Макрон в 2018 году предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж
28 августа 2024, 08:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Примечательно, что встреча Дурова и французского лидера произошла на ланче, о котором до этого не сообщалось широкой публике. Уточняется, что бизнесмен отказался переместить главный офис Telegram во Францию, однако при этом поднял вопрос о возможном получении французского гражданства.

В ОАЭ, где расположена штаб-квартира компании сейчас, власти блокируют голосовые звонки в мессенджере, так как зашифрованные созвоны считаются угрозой безопасности. В 2017 году Абу-Даби и Париж провели совместную операцию по взлому iPhone Дурова из-за использования его приложения террористами.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Ермак отчитался перед сыном Сороса о реализации «формулы мира»
28 августа 2024, 02:50

Фото: сайт НАТО

Руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака сообщил о встрече с Александром Соросом, сыном известного американского финансиста Джорджа Сороса и главой сети фондов «Открытое общество».
В ходе встречи Ермак отчитался о реализации так называемой «формулы мира» и обсудил последствия недавних ударов по Украине. Ермак отметил, что значительное внимание в беседе было уделено вопросам энергетической и ядерной безопасности, а также продовольственной безопасности, которые входят в «формулу мира».

Он также рассказал Соросу-младшему о последствиях одного из крупнейших обстрелов, который произошёл накануне. По словам Ермака, на встрече также обсуждалось восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, пострадавших в результате военных действий.

Напомним, что в России организации, связанные с «Открытым обществом» Сороса, признаны нежелательными с 2015 года. Генпрокуратура РФ тогда заявила, что они представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

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#украина
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