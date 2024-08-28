«Ничем хорошим это не закончится»: Журналист Боуз про идею бить ракетами вглубь России

Фото: Минобороны РФ
Ирландский журналист Чей Боуз заявил о негативных последствиях требования Украины наносить удары западными ракетами вглубь России. О последствиях инициативы представитель прессы высказался в соцсети Х*.
«Ничем хорошим это не закончится», – прокомментировал Боуз требования Зеленского к США.
В дополнение к фразе журналист запостил скриншот статьи издания Politico, где писали о планах Киевва утвердить с Вашингтоном список потенциальных целей для ударов ракетами на территории РФ.
Ранее западные политики заявили, что Белый дом не собирается снимать запрет на удары вглубь России. Для этого Киев планировал использовать американские ракеты ATACMS. Кроме этого, глава пресс-службы Минобороны США Патрик Райдер заверил, что несмотря на поддержку Украины, Запад не стремится к прямому конфликту с Россией.
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Лия Мурадьян