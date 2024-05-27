Медведев предрек России победу в ближайшее время

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области прокомментировал ход конфликта на Украине. Медведев предрек РФ победу в конфликте с Украиной и отметил, что это произойдет в скором времени. Видео опубликовано на его странице «Вконтакте».
«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — заявил Медведев.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак