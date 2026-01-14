Медведев предрёк передачу Гренландии США
Европейские страны в конечном счёте уступят Гренландию Соединённым Штатам, что станет показательным и тревожным прецедентом для всего региона. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.
Он прокомментировал жёсткую реакцию европейских политиков на заявления Вашингтона о возможном установлении контроля над островом. По словам Медведева, несмотря на громкие заявления и возмущение, никаких реальных последствий для США не последует.
Российский политик выразил уверенность, что Европа в итоге пойдёт на уступки, фактически отказавшись от сопротивления американским планам, что, по его оценке, создаст «отличный европейский прецедент» и продемонстрирует слабость коллективной позиции ЕС.
