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Медведев призвал Россию взять пример с США

Медведев призвал Россию установить уголовную ответственность для иноагентов
17 апреля 2024, 10:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Медведев призвал Россию взять пример с Америки и установить уголовную ответственность для иноагентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, так их численность сможет увеличиться до тысяч.

«Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.



Ранее Вице-председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. В своем Telegram-канале он назвал эти слова «абсолютным злом», обвинив Байдена в призыве к насилию и продолжении конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#дмитрий медведев
#рф
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Медведев заметил «хорошо знакомую голливудскую руку» за протестами в Грузии
Медведев: за митингами в Грузии скрывается голливудская рука
17 апреля 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

За митингами против принятия в Грузии в закона об иноагентах скрывается «опытная и хорошо знакомая голливудская рука». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что дискуссии вокруг этого предложения вызвали волну критики и переросли в уличные беспорядки в Тбилиси и драку в парламенте Грузии.

По словам Медведева, эта акция точно не является стихийным протестом. В качестве аргумента он привёл позицию митингующих, которым в новом законе не нравится то, что это «российская идея», а не западная.

Также зампред Совбеза напомнил о принятии в Киргизии закона об обязательной регистрации в специальном реестре некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Эта инициатива также вызвала критику в странах Запада.

Медведев заключил, что за всеми этими ситуациями скрывается высокомерие и бессильная злоба Запада, которому дают отпор и не подчиняются.

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#дмитрий медведев
#грузия
#митинг
#иностранный агент
#законопроект
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Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину
17 апреля 2024, 11:21

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала по дипломатическим каналам приглашение на церемонию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом Захарова сообщила в эфире Радио Sputnik.
Официальный представитель российского ведомства отметила, что вчера МИД был на связи с российским послом Алексеем Мешковым по поводу информации, которая пошла по французским СМИ. Однако, по словам Захаровой, никаких подтверждений нет.

Ранее сообщалось, что Франция может пригласить Россию на праздничные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, которая произошла 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Планируется, что РФ будет представлена в Нормандии в начале июля, если примет приглашение от Елисейского дворца.

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#франция
#мид
#сми
#мероприятия
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#макрон
#рф
#россия
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Совфед назначил нового председателя Верховного суда России
Совфед: Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда России
17 апреля 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Соответствующее решение было принято единогласно в ходе пленарного заседания.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству заключил, что кандидатура Подносовой отвечает всем требованиям, которые предъявляются конституцией России и законом о статусе судей к главе Верховного суда РФ.

Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году. Она окончила Ленинградский госуниверситет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности юрист. В этом вузе она училась параллельно с Владимиром Путиным, закончив учебное заведение в один год с ним.

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#совет федерации
#суд
#россия
#пост
#политика
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В КНР потребовали от США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море
17 апреля 2024, 08:51

Фото: iStock/Sky_Blue

В Китае требуют от Штатов уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море, пишет «Российская газета».
Об этом заявил глава минобороны Китая Дун Цзюнь во время разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

По его словам, Вашингтон должен признать твердую позицию Пекина и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет и морские интересы.

Он подчеркнул, что Штаты должны реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между вооруженными силами США и КНР. При этом, как отметил Цзюнь, в целом обстановка в Южно-Китайском море стабильна.

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#китай
#сша
#море
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«А как же выводы?»: Захарова напомнила о заявлении ООН по расследованию в Буче
Захарова указала на противоречия ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче
17 апреля 2024, 08:31

Фото: сайт МИД РФ

После заявления официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о невозможности организации детально расследовать произошедшее на Запорожской АЭС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об аналогичном заявлении ООН по расследованию инцидента в Буче. Об этом политик написала в своём Telegram-канале.
Напомним, Дюжаррик заявил, что точно установить, кто и откуда наносил удары по ЗАЭС, организация не может, поскольку не обладает необходимыми для этого криминалистическими возможностями и мандатом.

Однако, напомнила Захарова, после инцидента в Буче, когда украинские паблики опубликовали видеоролик, на котором ВСУ засняли якобы отход российских войск из насёленного пункта, усеянного трупами мирных жителей, ООН заявила, что намерена провести детальное расследование случившегося.

«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: «Мы хотим увидеть транспарентное расследование. …Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают», — написала спикер МИД.

Захарова задалась логичным вопросом — есть ли у организации эти механизмы или всё же нет?

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#мария захарова
#запорожская аэс
#оон
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Дуров рассказал, что хотел поселиться в США и передумал
17 апреля 2024, 08:22

Фото: iStock/Фото: Jon Rehg

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что хотел обосноваться в Штатах, но передумал.
Как рассказал бизнесмен в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, после отъезда из РФ он некоторое время провел в ФРГ. Там ему не понравилась бюрократия. После этого Дуров вместе с бизнесом перебрался в ОАЭ.

Помимо этого, он рассматривал Сан-Франциско как постоянное место жительства, так как там расположены все технологические компании.

Впечатление Штаты испортили после того, как там на Дурова на улице напали грабители. Три больших парня попытались вырвать у него из рук телефон.

Отбиться от грабителей все же удалось, рассказал Дуров, но он был шокирован. По его словам, такое с ним произошло впервые. Второй причиной не переезжать в США стало избыточное внимание местных спецслужб.

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#россия
#сша
#павел дуров
#такер карлсон
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Украину лишили возможности сразу получить деньги России
Reuters: в случае конфискации активов России Украина не получит всю сумму сразу
17 апреля 2024, 05:04

Фото: istock / Andrii Atanov

Украине не удастся получить все деньги, в случае конфискации Западом российских активов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минфина Соединенных Штатов.
Как утверждает источник, вероятнее всего, государства «Большой семерки» G7 будут использовать проценты по замороженным активам Москвы в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сейчас рассматриваются все теоретические доступные варианты обращения с суверенными активами России.

Ранее сообщалось, что Великобритания не решится конфисковать замороженные активы России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#деньги
#обращения
#украина
#активы
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Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже
Орбан обвинил лидеров ЕС в политическом шантаже и потребовал их отставки
17 апреля 2024, 04:04

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились», — заявил Орбан.
Как утверждает венгерский премьер, нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, объединение нуждается в новых лидерах. Политик отметил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как «политический шантаж».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#министр
#переход
#новости
#венгрия
#виктор орбан
#евросоюз
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МИД: Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций
17 апреля 2024, 03:17

Фото: istock / SimonLukas

Париж решил отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом информирует издание AFP, ссылаясь на МИД Франции. По данным ведомства, решение принято по причине действий азербайджанской стороны, которые наносят ущерб двусторонним отношениям стран.
В МИД Франции отметили, что Париж предпринимает усилия, которые направлены на стабилизацию отношений между государствами, в соответствии с международным правом и территориальной целостностью.

В марте глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция не поддерживает мир на Южном Кавказе, а подстрекает Армению к войне. Он обратил внимание, что Париж поставляет Еревану вооружения и боеприпасы. Как утверждает Нагиев, спецслужбы Франции занимаются формированием шпионской сети, которая угрожает национальной безопасности Азербайджана.

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#мид
#париж
#ущерб
#франция
#азербайджан
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