Медведев призвал Россию взять пример с США

Фото: сайт Кремля
Медведев призвал Россию взять пример с Америки и установить уголовную ответственность для иноагентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, так их численность сможет увеличиться до тысяч.
Ранее Вице-председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. В своем Telegram-канале он назвал эти слова «абсолютным злом», обвинив Байдена в призыве к насилию и продолжении конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Вице-председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. В своем Telegram-канале он назвал эти слова «абсолютным злом», обвинив Байдена в призыве к насилию и продолжении конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова