Раскрыто число американских военных в Польше
В настоящее время в Польше находятся около семи тысяч военных из Пентагона. Об этом заявил замминистра национальной обороны страны Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, численность контингента США в стране в последние годы колеблется в диапазоне от шести до десяти тысяч человек. Военных из Пентагона разместили в Польше в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces) и операции Atlantic Resolve.
Кроме того, как передает телеканал TVP Info, польские власти намерены разместить на своей территории постоянную военную базу США и назвать ее в честь президента Дональда Трампа. Сам он подтвердил, что допускает создание такого объекта. По его словам, этот вопрос рассматривается американской администрацией, при этом не исключено, что решение по нему уже принято.
Ранее сообщалось, что трех человек госпитализировали в Польше после вскрытия неизвестной посылки из ФРГ.
Читайте также: