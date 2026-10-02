Раскрыто число американских военных в Польше

02 октября 2026, 12:02

RMF FM: в Польше находятся около семи тысяч военных США

Фото: iStock/dangutsu

В настоящее время в Польше находятся около семи тысяч военных из Пентагона. Об этом заявил замминистра национальной обороны страны Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.