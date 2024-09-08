Центризбирком не увидел активной деятельности прозападных оппонентов

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Активная деятельность прозападных и антироссийских оппонентов не наблюдается в эту избирательную кампанию, заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских прозападных наших оппонентов. Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании...» — сказала председатель ЦИК РФ.
Памфилова отметила, что выводы сделаны на основе DDoS-атак, которые, по словам главы ЦИК, являются мощными, но «в том режиме, в котором мы уже привыкли».
Голосование проходит в период с 6 по 8 сентября. Ранее Памфилова сообщала, что в Единый день голосования снизилось количество нарушений и жалоб.
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