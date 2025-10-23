Медведев высказался об эффективной системе набора мигрантов

23 октября 2025, 20:51

Медведев: мигранты должны уезжать из России после выполнения работ

Фото: istockphoto/shakzu

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в Max, что трудовые мигранты должны покидать Россию сразу после выполнения обязательств по заключённому трудовому договору.





По его словам, иностранные рабочие обязаны находиться в стране в строгом соответствии с российским законодательством, а механизмы привлечения такой рабочей силы нуждаются в доработке.





«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — говорится в публикации.

