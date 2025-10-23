Медведев высказался об эффективной системе набора мигрантов
Медведев: мигранты должны уезжать из России после выполнения работ
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в Max, что трудовые мигранты должны покидать Россию сразу после выполнения обязательств по заключённому трудовому договору.
По его словам, иностранные рабочие обязаны находиться в стране в строгом соответствии с российским законодательством, а механизмы привлечения такой рабочей силы нуждаются в доработке.
«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — говорится в публикации.Напомним, 15 октября президент Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ, размещённый на портале правовой информации, заменит стратегию 2018 года, рассчитанную до конца 2025 года.