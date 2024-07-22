Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из гонки

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Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки не связано с его здоровьем, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.
«Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемам», — заявил собеседник телеканала.
В настоящее время Байден находится на карантине в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, из-за коронавирусной инфекции. Именно там он принял решение прекратить борьбу с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов