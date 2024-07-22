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Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из гонки

CNN: решение Байдена покинуть гонку не связано с состоянием его здоровья
22 июля 2024, 04:10
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки не связано с его здоровьем, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.
«Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемам», — заявил собеседник телеканала.

В настоящее время Байден находится на карантине в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, из-за коронавирусной инфекции. Именно там он принял решение прекратить борьбу с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.



В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#здоровье
#коронавирус
#карантин
«Нежелание Путина»: Вучич объяснил причину отсутствия диалога с президентом РФ
22 июля 2024, 03:58

Фото: Сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным два с половиной года назад, передает РБК.
Глава Сербии объяснил отсутствие диалога тем, что Путин не желает подвергать риску Сербию и самого Вучича.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на западного дипломата рассказало об усилиях США и Европы по отдалению Вучича от Путина.

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Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности
Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние готовности к боевым действиям
22 июля 2024, 03:37

Фото: iStock/RomanBabakin

В данный момент более 500 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса находятся в состоянии боевой готовности, заявил официальный представитель военного блока НАТО Фарах Дахлалла в интервью CNN.
Она подчеркнула, что с 2014 года Североатлантический альянс переживает самую значительную за последнее поколение трансформацию в области коллективной обороны.

«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», – отметила собеседница телеканала.

Ранее газета Financial Times сообщила, что НАТО не сможет собрать более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией.

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Стало известно о неофициальном отношении властей Германии к Зеленскому
Глава «Левых» Пельман: немецкие политики критически воспринимают Зеленского
22 июля 2024, 03:10

Немецкие политики критически относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил лидер фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман в интервью «Известиям».
По его словам, существуют официальные и неофициальные мнения об украинском лидере.

«И неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным», – сказал собеседник издания.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв Зеленского к западным странам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Канцлер сослался на соглашение, которое не предусматривает подобных действий.

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В США указали на задачи Байдена перед уходом
22 июля 2024, 02:50

kremlin

Президент США Джо Байден должен посвятить остаток своего срока решению внешних и внутренних проблем страны для своего преемника, указала газета The Washington Post (WP).
«На сегодняшний день его самая важная задача – привести страну в лучшую возможную форму для его преемника», – подчеркивается в статье.

Как отмечают авторы статьи, Байден освобожден от бремени предвыборной кампании. В этом случае он может сосредоточиться на прекращении войны в Газе и освобождении заложников, а также борьбе с инфляцией.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#дональд трамп
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#выборы
#президент
#сектор газа
#инфляция
#заложники
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Вучич заявил о подготовке Запада к прямому военному конфликту с Россией
Вучич: Запад готовится к войне с РФ быстрее, чем думает Восток, Россия и Сербия
22 июля 2024, 02:18

Фото: сайт Кремля

Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией куда быстрее, чем думают многие на Востовке, в РФ и в Сербии, хоть в данный момент он и не готов к столкновению. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.
«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с (президентом РФ Владимиром) Путиным что-то произойдет... Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна (неизвестно какого именно — прим. ред.), Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек — объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», – размышлял Вучич.
Сербский лидер также напомнил, что недавно скандинавские и некоторые другие страны Запада предлагали поделить территории и ресурсы России.

«Вы должны будете их победить, при том, что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто», — подчеркнул он.
По словам Вучича, Запад мечтает воевать дистанционно, чужими руками, просто вкладывая деньги, хоть в данный момент и не готов к этому. Однако, когда многие на Востоке, в России и Сербии думают, что такая готовность не наступит, сильно заблуждаются, добавил он.

«Думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту», – отметил президент Сербии.
Ранее в Сербии заявили, что Евросоюз не имеет права требовать от них ввести санкции в отношении России.

«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны — святыня, и Украины — святыня, а границы Сербии — вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», — заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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Трамп заявил о готовности к дебатам с любым кандидатом вместо Байдена
22 июля 2024, 02:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и любыми другими кандидатами от демократов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.
«Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Но кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – рассказал политик.

Трамп также отменил свое участие в дебатах на канале ABC 10 сентября. По его словам, лучше провести данное мероприятие на FoxNews.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#президент
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Трамп оказался спонсором Харрис
Трамп выделил 6 тысяч долларов на избирательные кампании Харрис в Калифорнии
22 июля 2024, 02:04

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп финансировал кампанию Камалы Харрис во времена ее борьбы за пост Генерального прокурора Калифорнии, передает CNN.
Уточняется, что Трамп пожертвовал $5 000 в 2021 году и $1 000 в 2013 году.

Как отмечает CNN, до прихода в политику в 2015 году Трамп был частым донором членов Республиканской и Демократической партий.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#дональд трамп
#финансирование
#деньги
#президент
#сша
#выборы
#джозеф байден
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Депутаты предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка
22 июля 2024, 01:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов, если их сертификаты о знании русского языка окажутся недействительными, передает РИА Новости.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. Отмечается, что депортации будут подлежать не знающие не только язык, но и основы российского права и истории. При этом депортация будет осуществляться за счет самих мигрантов или дипломатических представительств.

18 июля мигранты напали на депутата Государственной Думы Михаила Матвеева в Самаре. По словам депутата, в тот день его ударили камнем по голове в результате его попытки выступить посредником в драке между иностранцами и «нашими местными ребятами».

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#госдума
#депутаты
#леонид слуцкий
#лдпр
#законопроект
#история
#право
#русский язык
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В России оценили шансы Трампа на победу после отказа Байдена от участия в выборах
Косачев высказался о шансах Трампа на победу после выхода Байдена из гонки
22 июля 2024, 01:16

Фото: сайт Дональда Трампа

Если Дональд Трамп не совершит ошибок и не подвергнется отстранению от участия, он, скорее всего, победит на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью РИА Новости.
Чиновник отметил, что гражданское общество США разделилось в позиции «за» или «против» президента Трампа.

«Кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть все будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы», – пояснил сенатор.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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#россия
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#сша
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#дональд трамп
#президент
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