Великобритания признает Палестину: историческое решение на фоне кризиса в Газе

21 сентября 2025, 01:55

Великобритания объявит о государственности Палестины 21 сентября

Фото: Istock/melis82

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 сентября официально объявит о признании государственности Палестины, выполняя ультиматум, выдвинутый Израилю в июле 2025 года. Об этом пишет ТАСС.