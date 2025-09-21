Великобритания признает Палестину: историческое решение на фоне кризиса в Газе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 сентября официально объявит о признании государственности Палестины, выполняя ультиматум, выдвинутый Израилю в июле 2025 года. Об этом пишет ТАСС.
Заявление Стармера, которое транслировали BBC и Sky News, первоначально планировалось на начало сентября, но было перенесено из-за визита президента США Дональда Трампа в Лондон 16–18 сентября. Администрация Белого дома публично осудила шаг Великобритании, назвав его легитимацией ХАМАС.
Признание позволит повысить статус палестинской миссии в Лондоне до посольства и установить полноформатные дипломатические отношения. Ожидается, что вслед за Великобританией аналогичные шаги предпримут Франция, Канада и Австралия.
Решение связано с эскалацией конфликта в Газе, где по данным на сентябрь 2025 года погибло более 65 тысяч палестинцев, а 85% инфраструктуры было уничтожено. Израиль отверг ультиматум Великобритании, продолжив операцию «Железные мечи».
Официальное уведомление о признании будет направлено в ООН 22 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Заместитель премьера Дэвид Лэмми выступит с детализацией позиции Великобритани.
