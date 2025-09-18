Стало известно, почему сдался обвиняемый в убийстве активиста Кирка
Обвиняемый в убийстве активиста Кирка сдался из-за страха перед штурмом
Обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон добровольно сдался правоохранителям округа Вашингтон (штат Юта) из-за опасений, что при задержании его могут ликвидировать сотрудники спецподразделений.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию шерифа. По словам Бруксби, Робинсон осознавал неизбежность своего задержания после публикации фотографий в СМИ и обнаружения винтовки.
Условиями добровольной сдачи стали гарантии аккуратного обращения и возможность присутствия родителей Робинсона во время передачи властям.
«Он боялся, что в его дом нагрянет подразделение SWAT, боялся, что его застрелят правоохранители», — пояснил шериф.
Правоохранители пошли на эти уступки, чтобы избежать силового варианта задержания. Ранее сообщалось, что Робинсон подозревается в преднамеренном убийстве известного консервативного активиста Чарли Кирка.