Стало известно, почему сдался обвиняемый в убийстве активиста Кирка

18 сентября 2025, 01:56

Обвиняемый в убийстве активиста Кирка сдался из-за страха перед штурмом

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон добровольно сдался правоохранителям округа Вашингтон (штат Юта) из-за опасений, что при задержании его могут ликвидировать сотрудники спецподразделений.





Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию шерифа. По словам Бруксби, Робинсон осознавал неизбежность своего задержания после публикации фотографий в СМИ и обнаружения винтовки.



«Он боялся, что в его дом нагрянет подразделение SWAT, боялся, что его застрелят правоохранители», — пояснил шериф.