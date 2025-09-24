«Усилить наши лыжи»: Зеленский перепутал простые слова, выступая в ООН
Владимир Зеленский перепутал английские слова, выступая на заседании СБ ООН. Внимание на это обратил корреспондент РИА Новости.
Читая с листка, он пытался произнести фразу «усилить наши небеса», говоря о противовоздушной обороне Украины, однако произнес первое слово как skis (лыжи) вместо skyes (небеса). Позже глава киевского режима осознал свою ошибку и поправился.
Ранее в ООН выступил госсекретарь США Марк Рубио с призывом к Украине урегулировать конфликт. По его словам, боевые действия можно остановить только путем переговоров.
Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по территории России. 23 сентября ближе к полуночи стало известно о ракетном обстреле Белгорода. Позже по областной столице ударили украинские беспилотники.
