«Усилить наши лыжи»: Зеленский перепутал простые слова, выступая в ООН

24 сентября 2025, 01:19

Зеленский призвал «усилить наши лыжи» на заседании ООН

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский перепутал английские слова, выступая на заседании СБ ООН. Внимание на это обратил корреспондент РИА Новости.