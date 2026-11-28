Мемуары Байдена провалились в продажах
Книга бывшего президента США Джо Байдена «Обещай мне, Америка» продемонстрировала крайне низкие показатели в первую неделю после выхода. Об этом пишет газета New York Post.
Мемуары поступили в продажу 17 ноября, однако за первые семь дней их приобрела всего 21 тысяча человек. При этом книга Барака Обамы «Земля обетованная», вышедшая в 2020-м, за первые сутки разошлась тиражом почти в миллион экземпляров. А «Моя жизнь» Билла Клинтона достигла миллиона проданных копий за две недели.
По данным издания, бывший помощник Байдена выразил сомнение в интересе общественности к экс-главе Белого дома. Критики, в свою очередь, указали на фактические ошибки в тексте и отсутствие глубокого анализа событий. При этом уточняется, что предшественник Дональда Трампа получил аванс в размере 10 млн долларов (около 816 млн рублей) за публикацию мемуаров.
Также утверждается, что Байден почти не участвовал в продвижении книги. Неудачные продажи ранее показали произведения и других представителей его семьи — жены Джилл и сына Хантера, а также мемуары экс-пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В 480-страничной книге Байден подводит итоги своего президентства, обосновывает вывод войск из Афганистана и критикует действующего американского лидера Дональда Трампа. Помимо этого, автор высказывается о зарубежных лидерах. Например, в своих мемуарах Байден называл главу киевского режима Владимира Зеленского капризным и упрямым.
Читайте также: