28 ноября 2026, 06:05

NYP: мемуары Байдена показали крайне низкие продажи в первую неделю

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Книга бывшего президента США Джо Байдена «Обещай мне, Америка» продемонстрировала крайне низкие показатели в первую неделю после выхода. Об этом пишет газета New York Post.