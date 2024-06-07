Меркурис: Россия может подавить в Черном море ВВС США

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Россия могла бы в Черном море использовать средства радиоэлектронной борьбы и подавить БПЛА США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Россия может «оглушить» американские дроны над Черным морем. И не только их, но еще и АВАКСы, а также другие самолеты», — сказал он.
Эксперт отметил, что не удивится, если РФ это уже делает. Американские БПЛА стали летать по очень странной траектории, добавил Меркурис.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитет Владимир Рогов сообщил, что беспилотники-разведчики НАТО готовят основу для будущих ударов по территории РФ. Он заявил, что они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении. По его словам, именно благодаря этим разведывательным дронам Вооружённые силы Украины наносят удары по конкретным целям на территории РФ. Рогов подчеркнул, что эти дроны базируются в Италии. Формально, они кружат в нейтральных водах, но подлетают максимально близко к прибрежным российским регионам.
Россия может передать странам-врагам США и НАТО сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит» после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойных вооружений Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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