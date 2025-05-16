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Мерц: Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, его страна пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом глава ФРГ заявил телеканалу ZDF.
«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — пояснил Мерц.

Помимо этого канцлер отметил, что изначально Германии не нужно было публично обсуждать отправку Taurus Украине. При этом в случае предоставления Киеву ракет, потребуется длительное дальнейшее обучение украиной армии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что власти Германии отказались от публичных обсуждений по факту отправки ракет Taurus Украине. К тому же эффективность данного оружия переоценена.

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Известны эмоции Зеленского после отказа Путина приезжать в Стамбул
Daily Express: Зеленский разочарован решением Путина не приезжать в Стамбул
16 мая 2025, 01:03

Фото: iStock/Владимир Зеленский

Владимир Зеленский разочарован после решения президента России Владимира Путина не приезжать в Стамбул на переговоры по конфликту на Украине. Об этом сообщает Daily Express.
«Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он говорит с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают печаль или разочарование», — цитирует издание слова эксперта по языку тела Джеймса.

Помимо этого лицо Зеленского выдавало гнев. Это видно по его сморщенному носу. Глаза главы киевского режима выдавали боль.

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Мединский: Россия с 10:00 будет ждать делегацию из Украины
16 мая 2025, 00:08

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

По словам помощника президента России Владимира Мединского, делегация из РФ с 10:00 будет ждать украинскую сторону для встречи в Стамбуле. Об этом он заявил журналистам.
«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — сказал Мединский.

Владимир Мединский будет возглавлять российскую делегацию на предстоящих переговорах. При этом 14 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке представителей страны к диалогу с ​украинской стороной. Российский лидер сам предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс по конфликту на Украине. Он был прерван в 2022 году.

Ранее «Радио 1» писало, что в администрации президента США Дональда Трампа уверены в скорой встрече лидера страны с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.



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Директор Совбеза США Горка: Путин и Трамп встретятся в ближайшее время
15 мая 2025, 23:25

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горка, встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным произойдет очень скоро. Об этом Горка заявил на конференции по международной безопасности в Вашингтоне.
«Сделки всецело зависят от времени. Когда наступит подходящее время, тогда президент [Трамп] будет в [одном] помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал Горка на конференции, организованной изданием Politico.

Далее директора спросили, что он подразумевает под фразой «в самое ближайшее время». В ответ на это Горка выступил с критикой газеты и признался, что ее «ненавидит».

«Это все, что вы получите. Знаете, я ненавижу Politico <...>. Вы не получите от меня ничего больше, чем [фразу] "в самое ближайшее время"», — сказал представитель Белого дома.

Горка добавил, что когда российская и украинская стороны договорятся о заключении сделки по прекращению боевых действий, именно Трамп будет стоять за ней. Он комментариев по поводу международного признания Крыма и других новых регионов РФ Горка отказался.

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Словакия и Венгрия могли заранее согласовать поддержку санкций ЕС с РФ
15 мая 2025, 20:40

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Венгрия и Словакия могли заранее согласовать с Россией поддержку 17-го пакета антироссийских санкций. Так считает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
«Хотя кажется, что Венгрия и Словакия, известные своими пророссийскими настроениями, совершили недружелюбный шаг, на самом деле их решение могло быть хорошо продуманным и согласованным с российской стороной. Это предположение подкрепляется участием Фицо в Параде Победы и его встречей с президентом Путиным», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.

По его словам, конфронтация с ЕС может привести Венгрию и Словакию к финансовой и политической изоляции. Якубович напомнил, что ранее Венгрии уже угрожали заморозкой выплат из бюджета ЕС за пророссийскую позицию.

При этом поддержка 17-го пакета санкций позволила избежать неприятных последствий. Однако Фицо и Орбан продолжают придерживаться пророссийской позиции, заключил эксперт.

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Мединский выступил с заявлением перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле
Мединский: задачи РФ на переговорах состоят в установлении мира на Украине
15 мая 2025, 18:00

Владимир Мединский (Фото: www.kremlin.ru)

Глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что задачи российской делегации на переговорах по Украине состоят в установлении долгосрочного мира и устранении причин кризиса, передает РИА Новости.
По его словам, представители РФ обладают всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров. Мединский отметил, что российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта.

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.

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#владимир путин
#президент
#рф
#переговоры
#турция
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