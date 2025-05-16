Мерц: Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине

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По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, его страна пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом глава ФРГ заявил телеканалу ZDF.
«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — пояснил Мерц.
Помимо этого канцлер отметил, что изначально Германии не нужно было публично обсуждать отправку Taurus Украине. При этом в случае предоставления Киеву ракет, потребуется длительное дальнейшее обучение украиной армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что власти Германии отказались от публичных обсуждений по факту отправки ракет Taurus Украине. К тому же эффективность данного оружия переоценена.
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