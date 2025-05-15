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Канцлер Германии Фридрих Мерц «опозорился» из-за ультиматума в адрес президента России Владимира Путина. Мерц пригрозил РФ санкциями, если Россия откажется прекратить огонь на Украине, но заявление прозвучало абсурдно. Об этом написал редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.
По мнению Цайзе, у немецкого лидера нет стратегических преимуществ для противостояния с Россией, что делает его угрозы пустыми. Мерц не имеет «тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным».
Ранее Мерц рассматривал якобы возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту, игнорируя риски эскалации с ядерной державой. Однако, как отмечает Цайзе, канцлер внезапно смягчил риторику, вероятно, осознав неизбежность поражения Германии в прямом конфликте.
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«Провал (ультиматума) стал позором, когда президент США Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — отметил редактор.
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Ранее Мерц рассматривал якобы возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту, игнорируя риски эскалации с ядерной державой. Однако, как отмечает Цайзе, канцлер внезапно смягчил риторику, вероятно, осознав неизбежность поражения Германии в прямом конфликте.
«Канцлеру показалось неважным принимать во внимание реакцию ядерной державы в лице России. «На каждом кладбище царит мир» — таков был лозунг Мерца. Кто-то, должно быть, шепнул ему, что Германия, скорее всего, проиграет в прямом столкновении с Россией. И поэтому Мерц отступает», — саркастично отметил Цайзе.В ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин также заявил на выступлении перед журналистами, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы.
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Мария Моисеева