НАТО – сторона конфликта на Украине, заявил немецкий политолог

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Размещение западных войск на Украине приведет к тому, что НАТО станет полноправным участником конфликта, заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, опубликованном на YouTube.
Варвик отметил, что НАТО представляет собой политическую сторону конфликта на Украине, и призвал избегать возможной эскалации конфликта.
Политолог подчеркнул, что если страны обучают войска из дружественных стран выбирать и захватывать цели для нападения на противника, то это равносильно фактическому участию в конфликте.
Ранее, в конце февраля, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения войсками его страны наземных операций на территории Украины. Позже президент Макрон повторил это заявление, заявив, что такой вариант возможен.
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«Мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке – и продолжать в том же духе не следует», – отметил он.
Политолог подчеркнул, что если страны обучают войска из дружественных стран выбирать и захватывать цели для нападения на противника, то это равносильно фактическому участию в конфликте.
Ранее, в конце февраля, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения войсками его страны наземных операций на территории Украины. Позже президент Макрон повторил это заявление, заявив, что такой вариант возможен.
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Александр Климов