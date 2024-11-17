Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД Абхазии: Попытка госпереворота негативно влияет на отношения с РФ

МИД Абхазии: Попытка госпереворота негативно влияет на отношения с РФ

Фото: iStock/ rarrarorro

Фото: iStock/ rarrarorro

МИД Абхазии заявило, что попытка государственного переворота в Абхазии наносит урон международному имиджу республики и пагубно влияет на взаимоотношения с Россией.
«Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — передало МИД республики.

В ведомстве отменили, что президент Абхазии Аслан Бжания находится на территории республики и продолжает выполнять свои должностные обязанности. Сейчас принимаются все меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности Абхазии, все органы государственной власти функционируют в штатном режиме.



Ранее Аслан Бжания встретился с главами правоохранительных органов. С ними он обсудил вопрос обеспечения безопасности государства в текущей ситуации.

Читайте также:

Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии

Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента
#президент
#мид
#страны
#меры
#протесты
#россия
#абхазия
#оппозиция
Лавров прибыл в Бразилию на саммит G20
17 ноября 2024, 22:33

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Там он примет участие в саммите Группы двадцати (G20), проинформировало ТАСС.
Лавров прибыл в Бразилию из Абу-Даби, где принял участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите Группы двадцати он возглавляет делегацию Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина.

Глава Министерства иностранных дел России выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее передавала, что в рамках саммита G20 у Сергея Лаврова пройдёт серия двусторонних переговоров.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Владимира Зеленского не будет на саммите G20 в Бразилии, о чем он сожалеет.

Читайте также:

FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20

Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии
#мид
#g20
#мария захарова
#мид рф
#лавров
#олаф бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оппозиция Грузии будет продолжать протест в центре Тбилиси
17 ноября 2024, 21:48

Фото: РИА Новости/ Стрингер

В Тбилиси оппозиционеры собираются продолжать протестовать против итогов выборов в парламент Грузии, проинформировало РИА Новости.
Представители оппозиционной партии «За перемены» совместно со сторонниками расставляют палатки в центре столицы республики. Палатки устанавливают перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии в Тбилиси, но находившиеся там люди перемещаются к университету — они хотят присоединиться к протестующим.

В центре столицы уже образовались крупные пробки. Лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия объявил, что акция с перекрытием дорог будет продолжаться не меньше суток. Один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Григол Вашадзе сказал, что происходящее — «предупредительный мирный протест».

Читайте также:

В Грузии открыли уголовное дело после нападения на главу ЦИК Каландаришвили

Обнародованы итоговые данные выборов в Грузии

Прибывших в Тбилиси депутатов ЕС назвали бездельниками
#дело
#движение
#пробки
#уголовное дело
#акция
#данные
#лидер
#люди
#оппозиция
#грузия
#митинг
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назвали страну, которая ограничит въезд российских туристов
Черногория собирается ввести визы для туристов из России и Белоруссии
17 ноября 2024, 21:31

Фото: iStock/ SCStock

Власти Черногории заявили, что в ближайшее время страна может ввести визы для граждан России и Белоруссии. Это необходимо для вступления государства в члены ЕС, проинформировало издание «Дан».
Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз и ещё в 2010 году получила официальное подтверждение. С того времени страна меняет своё законодательство согласно требованиям ЕС. Изменения касаются и соблюдения правил, действующих в Шенгенской зоне.

«До сих пор существовала практика введения виз на одну страну ежегодно, но сейчас этот процесс будет значительно ускорен. Россия стоит на первом месте», – передал источник.

Эксперты подчёркивают, что введение виз для граждан Российской Федерации на въезд в Черногорию — это невыгодно для обоих государств. Туристы из России станут меньше выбирать местом отдыха курорты Адриатического моря, а черногорцы лишатся весомой доли прибыли от туристической отрасли.

«Введение виз для граждан России и Белоруссии является потенциально чувствительным политическим шагом», — обращают внимание авторы материала.

Визовый режим для туристов из РФ и Белоруссии может повлечь за собой весомые последствия для социальных и экономических отношений Черногории с этими странами, отмечается в статье.

Читайте также:

Черногория выдала России педофила

Стало известно, как Россия отреагирует на запрет вещания для российских в Черногории

В Черногории по запросу США с нарушением международных норм задержали россиянина
#россия
#изменения
#туристы
#эксперты
#курорты
#режим
#ес
#евросоюз
#рф
#белоруссия
#визы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ле Пен заявила, что сомневается в легитимности выборов во Франции в 2027 году
17 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/ SimonLukas

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен поделилась мнением, что общественность не сможет доверять следующему лидеру страны, если ее не допустят к выборам через три года, проинформировала газете Journal du Dimanche.
Обвинения, которые предъявили Марин Ле Пен, политик охарактеризовала как «политическое вмешательство в демократический процесс». Она подчеркнула, что косвенно ставит под сомнение легитимность выборов президента Франции в 2027 году. Она уверена, что некоторые личности таким образом хотят «действовать в обход неё».

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей избирательные права на аналогичный же срок. Ещё Марин Ле Пен грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Французский политик, планирующая участвовать в президентских выборах 2027 года, отвергает все обвинения и уверена — это попытка разрушить партию.

Читайте также:

Во Франции около 200 депутатов выдвинули вотум недоверия новому премьеру Барнье

Во Франции отклонили вотум недоверия новому правительству

Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой
#права
#франция
#политика
#выборы
#европа
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20
17 ноября 2024, 20:21

Фото: iStock/ AlexLMX

Представители Аргентины не согласны с положениями итогового коммюнике саммита «Группы двадцати» (G20) в Бразилии. Их не устраивают пункты о налогообложении и экологии, поэтому грозятся заблокировать его принятие, проинформировала газета Financial Times (FT).
«[Аргентинское правительство] хочет превратить G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передал источник FT, который знаком с ходом переговоров.

Главный камень преткновения — «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства», к тому же вопросы о финансировании инициатив в сфере экологии и помощи Украине.

Ранее в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц поделился с журналистами, что Владимира Зеленского не позвали на саммит G20 в Бразилии. ​Он считает, что отсутствие главы киевского режима говорит о грядущих серьезных переменах.

Читайте также:

«Это утопия»: Нобелевский лауреат раскритиковал политику президента Аргентины

Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова
#g20
#украина
#аргентина
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Андреев: Польша нарушает свои законы, разрешая гражданам воевать за ВСУ
17 ноября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Тема наёмников и наёмничества находится в Польше под негласным запретом. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
В разговоре с РЕН.ТВ он напомнил, что министерство обороны РФ периодически публикует данные по иностранным наёмникам из разных государств в рядах ВСУ, и поляки там встречаются довольно часто. Что касается польских властей и вообще польского информационного пространства, то здесь эта тема находится под негласным запретом. Об этом не высказываются официальные лица, о наёмниках практически не появляется публикаций в СМИ.

Дело в том, что польское законодательство запрещает участие граждан в вооружённых формированиях, принимающих участие в боевых действиях за пределами страны без разрешения польских властей, пояснил дипломат. Но по факту в Польше просто закрывают на это глаза, нарушая собственные законы, заключил Андреев.

Читайте также:

Польша поднимала в небо истребители из-за ракетных ударов ВС РФ по Украине

Военный эксперт Коротченко: США могут разместить в Польше ядерное оружие

Польша поставила южнокорейские танки К2 рядом с границей РФ
#данные
#сми
#дипломат
#законы
#всу
#рф
#польша
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кнайсль: Австрийцы могут обанкротиться без поставок российского газа
17 ноября 2024, 18:15

Фото: istockphoto/NiseriN

Граждане Австрии могут столкнуться с массовыми банкротствами в случае прекращения поставок в страну газа из России. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель Центра G.O.R.K.I. в Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль.
В эфире телеканала RT она отметила, что прекращение поставок в Австрию российского газа стало дополнительным тяжёлым бременем для многих домохозяйств на фоне общей инфляции, которая подстёгивается в том числе и высокими ценами на энергию. Причём речь не идёт о малообеспеченных слоях населения, подчеркнула экс-глава австрийского МИД.

По словам Кнайсль, наблюдаются массовые банкротства среди представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Она указала, что если в 2021 году зависимость Вены от поставок голубого топлива из России составляла 75%, то к 2024 году этот показатель вырос до 90%.

Читайте также:

В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России

Австрия ожидает остановку поставок газа от «Газпром экспорт»

Названы страны Европы с наиболее быстрым ростом цен на газ
#мид
#австрия
#газ
#банкротство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав Газы назвал количество погибших с октября 2023 года палестинцев
Минздрав Газы: С октября 2023 года в анклаве погибли 43,8 тысячи палестинцев
17 ноября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Gilnature

Более 43,8 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с октября 2023 года. Такие циифры сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
В официальном телеграм-канале ведомства назвали точное число жертв среди жителей сектора Газа — 43 846 человек. Также в министерстве здравоохранения сообщили, что ещё 103 740 человек пострадали. В сводке ведомства отмечается, что за минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов в анклаве погибли 47 палестинцев. Ещё 139 человек получили ранения.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что 17 ноября на оккупированном Западном Берегу реки Иордан израильские поселенцы в масках атаковали деревню Бейт-Фурик. Они поджигали палестинские дома и автомобили.

Читайте также:

«Исламский джихад»* опубликовал видео с обращением россиянина Труфанова из Газы

В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу

В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы
#реки
#автомобили
#человек
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция не пустила президента Израиля в Баку
Президент Израиля не попал в Баку из-за закрытия воздушного пространства Турцией
17 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/frentusha

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свой визит в Азербайджан на климатический саммит ООН в Баку из-за того, что Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета. Об этом пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. При этом официальной причиной отмены визита израильского лидера, как отмечается, назвали «соображения безопасности».
«Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость», — говорится в материале.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких действий для их развития в будущем. По его словам, нужно лишить усилить давление на еврейское государство, чтобы «загнать страну в угол во всех областях». В конце турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всецело на стороне Палестины и требует от «тирана Нетаньяху и его банды» понести наказание за нарушение законов.

Читайте также:

Турция разорвала отношения с Израилем

«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем

Турция получила официальное предложение стать страной-партнером БРИКС
#президент
#турция
#отношения
#реджеп тайип эрдоган
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате