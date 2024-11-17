МИД Абхазии: Попытка госпереворота негативно влияет на отношения с РФ

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МИД Абхазии заявило, что попытка государственного переворота в Абхазии наносит урон международному имиджу республики и пагубно влияет на взаимоотношения с Россией.
«Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — передало МИД республики.
В ведомстве отменили, что президент Абхазии Аслан Бжания находится на территории республики и продолжает выполнять свои должностные обязанности. Сейчас принимаются все меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности Абхазии, все органы государственной власти функционируют в штатном режиме.
Ранее Аслан Бжания встретился с главами правоохранительных органов. С ними он обсудил вопрос обеспечения безопасности государства в текущей ситуации.
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