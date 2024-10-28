МИД Чехии призвал воздержаться от насилия после выборов в Грузии

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Чешская Республика выразила обеспокоенность ходом парламентских выборов в Грузии, а министерство иностранных дел страны призвало все стороны воздержаться от насилия, сообщает РИА Новости.
«Власти Грузии должны уважать демократические ценности и прекратить действия, которые угрожают европейской направленности (политики) Грузии», – подчеркивается в заявлении МИД Чехии.
Ранее Министерство иностранных дел Польши заявило, что результаты выборов в Грузии отдаляют страну от членства в Европейском союзе и НАТО. Оно выразило глубокую озабоченность в связи с парламентскими выборами в Грузии.
27 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила результаты выборов после обработки 99% бюллетеней. Правящая партия Грузии получила 54,2% голосов.
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Александр Климов