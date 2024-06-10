МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения по ситуации с самолетом России

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Министерство иностранных дел Финляндии запросило разъяснения ситуации по подозрению в нарушении воздушного пространства государства. Об этом сказано в сообщении МИД.
«МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — указано в сообщении.В Финляндии заявили, что российское судно было в воздушном пространстве страны около двух минут.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Антти Хяккянен заявил, что самолет РФнарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива вблизи города Ловииса.
До этого сообщалось, что в Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак