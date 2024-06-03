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В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

Yle: Финляндия планирует вновь открыть движение по Сайменскому каналу
03 июня 2024, 23:15
Фото: istock / naumoid

Фото: istock / naumoid

Хельсинки планируют в скором времени принять решение по сезонному судоходству по Сайменскому каналу, который проходит по территории Финляндии и Российскйо Федерации. Об этом заявил представитель Офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, передает Yle.
«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие [пограничные] ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — сказал Кюккянен.
Информагентство отмечает, что в начале 2024 года властям Финляндии поступили запросы об открытии канала для переброски кораблей в море и обратно в озерную систему Саймы. В 2023 году по каналу грузового движения не было, за этот период по нему прошли только 9 прогулочных катеров.



Ранее стало известно, что Хельсинки развязали кризис на границе с Россией по указке США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ограничения
#рф
#финляндия
США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах
США планируют вводить визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
03 июня 2024, 23:30

Фото: istock / rarrarorro

США планирует без промедления вводить визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иностранных агентах. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, информирует ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — заявил Миллер.
Он также добавил, что американская сторона пока не определилась со сроками введения ограничений.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Закон обязывает неправительственные организации и средства массовой информации, получающие свыше 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Помимо этого, такие НПО и СМИ будут обязаны ежегодно отчитываться Минфину о доходах и расходах.

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#ограничения
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Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
03 июня 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

По мнению Володина, Совет Государственной Думы вынес на обсуждение в регионах ряд законопроектов, предложенных правительством РФ, касающихся улучшения налоговой системы.
Помимо этого, были отправлены проекты изменений в Федеральный бюджет, включая в себя инициативу о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя или более детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека, а также законопроект о регулярном повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Заседание по первому чтению планируется на 20 июня.

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Сенат Швейцарии отказался выделять Украине дополнительные 5,6 млрд долларов
03 июня 2024, 21:11

Фото: iStock/william87

Сенат Швейцарии отказался выделять Украине 5,6 миллиарда долларов в качестве чрезвычайной дополнительной помощи. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
«Совет кантонов в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения», — гласит документ.

При этом уточняется, что Сенат принял данное решение ввиду того, что траты на армию и на Украину являются плановыми. Из-за этого их не стоит рассматривать в качестве чрезвычайных расходов.

Напомним, в апреле текущего года Швейцария заявила, что планирует к 2036 году выделить Украине 5,5 миллиарда долларов на восстановление. При этом 1,66 миллиарда долларов Швейцария готова выделить уже к 2028 году.

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#швейцария
#рф
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В российском регионе решили построить уличные туалеты без дверей
На трассе в Башкирии построили туалеты без дверей
03 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/aapsky

На трассе в Башкирии установили уличные туалеты без дверей. Об этом сообщил Telegram-канал «Уфаситими».
Эти сооружения обнаружили на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. В управлении дорожного хозяйства Башкирии пояснили, что объект еще не введен в эксплуатацию. Местные жители жалуются, что из-за отсутствия дверей им приходится искать укрытие за туалетами.

Ранее в школе Сабинского района Татарстана, перед проведением ЕГЭ, установили туалеты с частично открытыми дверями, что управление образования Татарстана сочло приемлемым.

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#дрон
#егэ
#врач
#жители
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Роберт Фицо проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях
03 июня 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, выписан из больницы. В настоящее время он проходит медицинскую реабилитацию и восстановление в домашних условиях.
Об этом на пресс-конференции, прошедшей в понедельник, 3 июня, сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Он напомнил, что в результате полученных ранений у Фицо были повреждены органы пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата. По словам вице-премьера, полное восстановление может занять недели.

Ранее сообщалось что дома, куда словацкого премьера выписали после двух недель пребывания в больнице, Фицо обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях. Покушение на него произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвёл пять выстрелов в упор.

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#дома
#покушение
#премьер-министр
#словакия
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Экс-зампред ЦБ Дубинин предрёк сохранение ключевой ставки
03 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/hank5

Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, поскольку ситуация в экономике ключевым образом не изменилась.
«Думаю, регулятор оставит ключевую ставку неизменной. Ситуация в российской экономике сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024 года. Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста. Все осталось в своем инерционном сценарии», — пояснил в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее аналитик Банки.ру.Богдан Зварич рассказал, что банк ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки или сохранения на текущем уровне, поэтому происходит повышение ставок по вкладам.

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#кредиты
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В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера
03 июня 2024, 19:25

Фото: iStock/orgeantonio

На 75-м году жизни скончалась Бригитта Бирляйн, единственная женщина, занимавшая пост канцлера Австрии.
Об этом сообщил действующий канцлер Карл Нехаммер, и его заявление опубликовано на сайте федеральной канцелярии.

«Мы скорбим о потере первой женщины-канцлера Австрии. Сегодня не стало Бригитты Бирляйн. В трудное время она приняла на себя ответственность, руководствуясь любовью к республике и родной Австрии. Наша страна многим ей обязана», — отметил Нехаммер.
Канцлер также подчеркнул, что с уходом Бирляйн Австрия потеряла выдающуюся личность и первопроходца, чье влияние определяло судьбу республики на протяжении нескольких поколений.

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#заявление
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Депутат Белик рекомендовал грузинам пересмотреть взгляды касательно Запада
03 июня 2024, 19:09

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик рекомендовал выступавшим против закона об иноагентах грузинам пересмотреть свои взгляды по поводу Запада.
Он объяснил, что на Западе, частности в США, законы об иноагентах есть.

«При всей попытке западных стран разжечь конфликт в Грузии, скорее всего, им это не удастся. Такой закон действует в США и во многих других европейских странах. Если те, кто выходит сегодня на улицу и протестуют против этого закона, стремятся в Европу, то надо просто внимательно взять и посмотреть опыт тех стран, о которых они мечтают», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Белик.

Он добавил, что «курс на Европу», которую осуществляют руководители стран, приводят лишь к раздорам и войнам, и это, по словам депутата, также необходимо учитывать гражданам Грузии.

Ранее сообщалось, что в Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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#закон
#курс
#грузия
#молодёжь
#европа
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Прокуратура Чувашии проверит инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Чувашская прокуратура проверит школу села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ
03 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/Zhang Shu

Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья.
Об этом заявило надзорное ведомство в Telegram-канале. По их данным, все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение».

По версии прокуратуры, сотрудники пункта проведения экзамена допустили нарушения. Организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер наблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы.

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