В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

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Хельсинки планируют в скором времени принять решение по сезонному судоходству по Сайменскому каналу, который проходит по территории Финляндии и Российскйо Федерации. Об этом заявил представитель Офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, передает Yle.
«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие [пограничные] ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — сказал Кюккянен.Информагентство отмечает, что в начале 2024 года властям Финляндии поступили запросы об открытии канала для переброски кораблей в море и обратно в озерную систему Саймы. В 2023 году по каналу грузового движения не было, за этот период по нему прошли только 9 прогулочных катеров.
Ранее стало известно, что Хельсинки развязали кризис на границе с Россией по указке США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак