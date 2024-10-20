МИД Молдавии заявил об искусственном создании очередей на своих выборах в России

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У российских избирательных участков в ходе выборов президента Молдавии искусственно создаются очереди. Такое заявление сделали в МИД Молдавии, опубликовав соответствующий пост на своих официальных страницах в соцсетях.
Ведомство отмечает, что предупредило российскую сторону о попытках ряда структур организованно доставлять граждан на участки в Москве. В связи с зафиксированными нарушениями МИД убеждён, что скопление людей на российских избирательных участках было создано искусственно.
Также в министерстве добавили, что искусственно организуемые очереди якобы можно считать попыткой поставить под угрозу поведение президентских выборов.
Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии признала состоявшимися выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Явка на выборы превысила требуемый минимум в 33,3%.
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Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися
Также в министерстве добавили, что искусственно организуемые очереди якобы можно считать попыткой поставить под угрозу поведение президентских выборов.
Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии признала состоявшимися выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Явка на выборы превысила требуемый минимум в 33,3%.
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Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися
Анастасия Чинкова