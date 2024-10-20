В Молдавии начались выборы президента вместе с референдумом о вступлении в ЕС

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В Молдавии стартовали президентские выборы. Они проходят одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз, пишет агентство Reuters.
За пост главы государства борются 11 кандидатов. По опросам населения, наибольшие шансы на победу имеет действующий прозападный лидер Майя Санду. Однако, если она не преодолеет порог в 50%, 3 ноября пройдёт второй тур голосования. Если это произойдёт, Санду, вероятнее всего, придётся столкнуться с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который поддерживается пророссийской партией социалистов.
Ранее директор компании Intellect Group Ян Лисневский сообщал, что вступление Молдавии в Евросоюз поддерживают меньше половины жителей страны.
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