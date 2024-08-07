МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — сказала Захарова.
Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.
Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. Группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной.
«В настоящий момент на границе идут бои. Мы постоянно контролируем ситуацию и принимаем все необходимые меры», — отметил он.
Ранее ФСБ подтвердили, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах.
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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