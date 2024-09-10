«Нас почему-то не воспринимают»: Украинский депутат призвал нанести удар по Ирану

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал нанести удар по Ирану. Об этом политик написал в телеграмм-канале 10 сентября.
«А не имеем ли мы права ударить по Ирану? Иран – союзник России. Передает оружие. Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет», – написал депутат.
Как до этого сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен, позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок в РФ баллистических ракет из Ирана. Эти слухи вызвали ряд негативных заявлений со стороны украинских политиков в адрес Ирана.
«Нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – пожаловался Гончаренко* в том же телеграм-канале, говоря о военных ударах по Ирану.
Несмотря на официальное опровержение власти Украины продолжают агрессивную политику и заявления против Ирана.
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Лия Мурадьян