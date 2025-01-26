В Белоруссии прошли выборы президента

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Президентские выборы прошли в Белоруссии, голосование завершено, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Избирательные участки работали на протяжении 12 часов с 8:00 утра до 20:00 вечера.
Всего в республике было организовано 5325 участков, 207 из которых в местах временного нахождения, домах отдыха, санаториях и больницах.
За границей избирательные участки не открывались, однако для белорусов, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на учете в консульстве, определили участки в областных центрах и в Минске.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что выборы в Беларуси не являются свободными и демократичными.
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За границей избирательные участки не открывались, однако для белорусов, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на учете в консульстве, определили участки в областных центрах и в Минске.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что выборы в Беларуси не являются свободными и демократичными.
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Никита Кротов