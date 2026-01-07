США решились на захват танкера с российским флагом

07 января 2026, 16:27

Reuters: США начали операцию по захвату танкера Marinera с российским флагом

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Береговая охрана США при поддержке военных проводит операцию по захвату танкера Marinera, который сменил флаг на российский после отплытия от берегов Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.