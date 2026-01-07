США решились на захват танкера с российским флагом
Береговая охрана США при поддержке военных проводит операцию по захвату танкера Marinera, который сменил флаг на российский после отплытия от берегов Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, это уже вторая попытка захвата танкера за последние часы. Активная фаза действий началась после двухнедельного преследования судна в Атлантике.
В то же время источник телеканала RT сообщил, что над кораблем уже кружил вертолет, с которого, предположительно, пытался высадиться десант.
По данным газеты The Times, в операции также участвует патрульный самолет королевских ВВС. В настоящее время сам танкер находится к югу от Фарерских островов.
Ранее сообщалось, что минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские. Такая тенденция связана с морской блокадой, организованной США, и охотой на суда теневого флота.
Читайте также: