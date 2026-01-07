Достижения.рф

США захватили еще один танкер

Reuters: США задержали нефтяной танкер Sophia в Карибском бассейне
Фото: iStock/Dikuch

Американские военные задержали нефтяной танкер Sophia в Карибском бассейне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Южное командование ВС США.



По его данным, операцию провели министерство обороны совместно с министерством внутренней безопасности ранним утром 7 января. Судно, охарактеризованное как «не имеющее гражданства и находящееся под санкциями», захватили «без происшествий».

Ранее Европейское командование ВС США заявило о захвате танкера Marinera, который вышел под российским флагом в Северной Атлантике. Утверждается, что операцию провели «на основании ордера федерального суда США».

Корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что задержание произошло «между Исландией и Британскими островами до того, как прибыли российские корабли и подводная лодка».

Лидия Пономарева

