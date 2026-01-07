В России отреагировали на захват США танкера «Маринера» под флагом РФ

07 января 2026, 18:57

Минтранс РФ: страны не могут применять силу против судов других государств

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Министерство транспорта России заявило, что никакая страна не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в юрисдикции других государств. Так в ведомстве отреагировали на операцию США по задержанию нефтяного танкера «Маринера».





Пресс-служба уточнила, что 24 декабря 2025 года судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российских и международных норм. Однако 7 января связь с ним была потеряна после высадки американских военных.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — передает телеграм-канал Минтранса.